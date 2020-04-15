Пентагон настаивает на естественном происхождении коронавируса

Вашингтон, 15 апреля. Пентагон придерживается позиции, что коронавирус нового типа не был разработан в бактериологической лаборатории.

Об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. По его словам, Минобороны Соединенных Штатов серьезно отнеслось к версии об искусственном происхождении нового коронавируса, но она не нашла подтверждения.

«Много слухов и спекуляций в СМИ, блогах и так далее. Неудивительно, что мы проявили к этому большой интерес, и у нас было много разведданных для серьезного изучения вопроса. На данный момент версия об искусственном происхождении вируса неубедительна, факты указывают на естественное происхождение, но мы не знаем наверняка», — сказал генерал.

Напомним, в марте официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь предположил, что американские военные могли намеренно завезти коронавирус в китайский город Ухань, где в дальнейшем началась эпидемия. Он призвал власти США обнародовать данные о «нулевом пациенте».

Спустя несколько дней президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая перед прессой, призвал называть новый коронавирус «китайским вирусом», поскольку тот якобы пришел из КНР. Заявление Лицзяня Трамп объявил «ложным». В ответ Пекин резко осудил попытку увязать название вируса с Китаем и назвал действия главы Белого дома «необоснованными».

Первые сообщения о случаях нетипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, пришли из Китая в декабре прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку заболевания пандемией.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано 1,961 миллиона случаев COVID-19, от осложнений умерли 125 678 человек, более 471 тысячи выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила что США прекратили финансирование ВОЗ из-за ошибок, якобы допущенных организацией в реагировании на распространение коронавируса.