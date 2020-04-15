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Пентагон настаивает на естественном происхождении коронавируса

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Пентагон настаивает на естественном происхождении коронавируса

Вашингтон, 15 апреля. Пентагон придерживается позиции, что коронавирус нового типа не был разработан в бактериологической лаборатории.

Об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. По его словам, Минобороны Соединенных Штатов серьезно отнеслось к версии об искусственном происхождении нового коронавируса, но она не нашла подтверждения.

«Много слухов и спекуляций в СМИ, блогах и так далее. Неудивительно, что мы проявили к этому большой интерес, и у нас было много разведданных для серьезного изучения вопроса. На данный момент версия об искусственном происхождении вируса неубедительна, факты указывают на естественное происхождение, но мы не знаем наверняка», — сказал генерал.

Напомним, в марте официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь предположил, что американские военные могли намеренно завезти коронавирус в китайский город Ухань, где в дальнейшем началась эпидемия. Он призвал власти США обнародовать данные о «нулевом пациенте».

Пентагон настаивает на естественном происхождении коронавируса

Спустя несколько дней президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая перед прессой, призвал называть новый коронавирус «китайским вирусом», поскольку тот якобы пришел из КНР. Заявление Лицзяня Трамп объявил «ложным». В ответ Пекин резко осудил попытку увязать название вируса с Китаем и назвал действия главы Белого дома «необоснованными».

Первые сообщения о случаях нетипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, пришли из Китая в декабре прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку заболевания пандемией.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано 1,961 миллиона случаев COVID-19, от осложнений умерли 125 678 человек, более 471 тысячи выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила что США прекратили финансирование ВОЗ из-за ошибок, якобы допущенных организацией в реагировании на распространение коронавируса.

Пентагон настаивает на естественном происхождении коронавируса

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Источник: РИА Новости
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