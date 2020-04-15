Доктор Комаровский рассказал об иммунитете к коронавирусу

Москва, 15 апреля. Врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем видеоблоге на YouTube-канале рассказал, что благодаря местному иммунитету человек может избежать коронавируса, даже не взирая на тесный контакт с заболевшим.

Как пояснил Комаровский, под местным иммунитетом в медицине понимаются защитные свойства слизистых оболочек носа, носоглотки, гортани и бронхов. В данных оболочках содержатся так называемые секреторные иммуноглобулины, которые могут нейтрализовать вирусы при попытке вторгнуться в организм.

При этом, на формирование местного иммунитета влияют разные факторы. Однако самое главное, чтобы слизистые оболочки организма не пересыхали, поскольку в таком случае их защитная функция попросту отключается.

«Поэтому, если человек находится в воздухе с оптимальными параметрами, если он не имеет дефицита жидкости в организме, много пьет и у него влажные слизистые, то есть у него хороший местный иммунитет, то есть огромные шансы вообще не заболеть контактируя с больным», — пояснил Комаровский, отвечая на вопросы подписчиков.

Однако, по словам врача, это не отрицает того факта, что всем жителям страны надо быть осторожными.

Напомним, за последние сутки в мире положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили свыше 71 тысячи человек. Данный показатель на пять тысяч ниже статистики за предыдущий день, пишет «Газета.ru».