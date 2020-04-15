Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование в провинциях Хасака и Алеппо

Дамаск, 15 апреля. В Сирийской Арабской Республике представителями военной полиции РФ продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта. Представители Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии за последние сутки провели патрулирование в провинциях Хасака и Алеппо. Об этом сообщил руководитель Центра, контр-адмирал Олег Журавлев.

По данным ЦПВС, за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились. При этом, всего за время работы было проведено более 2 400 мероприятий, направленных на поддержку местного населения.

В Сирии также продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании. Представители ЦПВС продолжили патрулирование в районе населенных пунктов Камышлы и Манбидж. Кроме того, силами авиации проведено воздушное патрулирование в районе аэродрома «Метрас».

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано», — пояснил Олег Журавлев.

Напомним, ранее в Сирии был зафиксирован обстрел населенного пункта Мизназ, расположенного в провинции Идлиб. Огонь был открыт со стороны террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».