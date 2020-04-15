Число бессимптомных больных коронавирусом может достигать 50%

Москва, 15 апреля. В отдельных регионах России около 50% пациентов могут не испытывать симптомов новой коронавирусной инфекции, однако при этом быть ее переносчиками. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

В частности, глава ведомства привела в пример Московскую область, где количество подобных больных достигало 50%. При этом, согласно статистике, число инфицированных граждан, не ощущающих симптомов, равняется около 30%, но еще месяц назад этот показатель был на уровне 10%, сообщила Попова в эфире «Первого канала».

«Чем больше мы обследуем здоровых людей, тем больше находим людей с бессимптомным течением», — пояснила глава Роспотребнадзора.

Напомним, во время пандемии коронавируса опаснее всего ходить в магазин и аптеку. Об этом заявил кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Врач посоветовал россиянам непременно надевать маску и обрабатывать руки антисептиком после покупки продуктов и лекарств, пишет «Газета.ru».

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 21 102 заразившихся новым типом коронавирусной инфекции. При этом, от сопутствующих заболеваний скончались 170 человек. Вылечиться удалось 1 694. Тем временем в мире заражены почти 2 млн человек.