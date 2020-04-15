Правительство России намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики

Москва, 15 апреля. Около триллиона рублей будет выделено правительством России для поддержки отечественной экономики в условиях ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на источники.

Как пишет издание, российский кабмин планирует использовать более 500 миллиардов рублей из бюджета для принятия антикризисных мер. Еще более 400 миллиардов рублей будут выделены на карантин. Кроме того, свыше ста миллиардов пойдут на поддержку малого и среднего бизнеса. Последняя сумму будет использована для введения шестимесячной отсрочки по уплате страховых взносов предприятиями из пострадавших отраслей, на расширение перечня этих отраслей, а также предоставление отсрочки по уплате налогов для торговых центров.

Также помощь будет оказана системообразующим предприятиям, которые сохранят своих сотрудников, госгарантию в 50% и субсидирование 6% от ставки кредита на год. Кроме того, новый антикризисный пакет предусматривает секторальную поддержку в сфере строительства, авиаперевозок, автомобильной и легкой промышленности, софинансирование за счет средств федерального бюджета программ развития регионов, поддержку ряда программ импортозамещения.

Отметим, что российские власти моментально отреагировали на распространение нового типа вируса по всему миру и приняли ряд мер для борьбы с вирусом. В частности, школьников и студентов перевели на дистанционное обучение, закрыли музеи, кинотеатры, театры, кафе, бары и некоторые магазины. Глава государства ввел нерабочую неделю до конца месяца, но продолжают работать аптеки, продовольственные магазины, больницы.