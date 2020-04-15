Глава Минздрава РФ рассказал, как продвигается работа по созданию вакцины от коронавируса

Москва, 15 апреля. Над созданием вакцины от коронавирусной инфекции в России работают семь центров. Как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, клинические испытания должны начаться уже в ближайшее время.

По словам главы Минздрава, вакцина – единственный способ профилактики, который будет работать на все 100%.

«Мы ожидаем, что в клинику в ближайшее время также зайдут», — сказал Мурашко в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Напомним, что на прошлой неделе специалисты Института биоорганической химии им. Шемякина и Овчинникова РАН (ИБХ РАН) заявили о готовности создать вакцину от COVID-19 на основе так называемых липосомных технологий, имеющих ряд преимуществ. Об этом сообщал директор ИБХ академик Александр Габибов.

Сейчас в ИБХ идет разработка высокотехнологичной вакцины против коронавируса, которая основывается на вирусоподобных частицах с использованием так называемых рекомбинантных фрагментов белков коронавируса.

А по словам генерального директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова, уже к 10 мая ученые завершат разработку готовой лекарственной формы вакцины для доклинических исследований.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 1,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни почти 120 тысяч человек.

В России зафиксирована 21 тысяча случаев заражения. Более полутора тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.