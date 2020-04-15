Медицинский центр в Нижнем Новгороде готовится к прибытию врачей

Москва, 15 апреля. Первый врачебно-сестринский состав в четверг прибудет в Нижний Новгород для работы в новом многофункциональном центре. Медучреждение будет готово принять первых пациентов уже 17 апреля. В числе будущих сотрудников центра будут квалифицированные специалисты, в том числе инфекционисты, пульмонологи, анастезиологи и рентгенологи. Об этом заявил газете «Красная звезда» начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин.

В настоящее время Министерство обороны РФ возводит 16 многопрофильных медицинских центров в 15 регионах страны. Они будут оснащены всем необходимым оборудованием. Работу медцентров будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 человек среднего и 800 младшего медицинского персонала. Всего будет задействовано более 2300 человек.

На сегодняшний день часть врачей уже прошла необходимое обучение на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Петербурге. При этом, по словам Тришкина, новые медицинские центры будут укомплектованы военными врачами преимущественно из состава местных лечебных учреждений.

В центры продолжается поставка специального оборудования. Каждое из 16 медучреждений будет оснащено компьютерными томографами; аппаратами ИВЛ, УЗИ и другой необходимой техникой. В госпиталях уже сформирован запас необходимых лекарств.

«Хотел бы отметить, что новые центры строятся на фондах существующих военных госпиталей, и здесь мы говорим о развитии имеющейся военно-медицинской инфраструктуры. Данные центры при необходимости позволят оказать помощь пострадавшим от вирусных инфекций в период обострения, а также после улучшения санитарно-эпидемической обстановки», — пояснил Дмитрий Тришкин.

Напомним, Минобороны с 20 марта ведет строительство медцентров, которые смогут принимать как военных и их семьи, так и при необходимости гражданское население. Центры синхронно строятся в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Улан-Удэ и Уссурийске, Калининграде, Смоленске и Пушкине, Ростове-на-Дону, Волгограде и Севастополе, в Новосибирске, Омске, а также в селе Анастасьевка (Хабаровский край). Самый дальний медицинский центр строят в Петропавловске-Камчатском.