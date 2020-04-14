عالم اجتماع روسي يوضح سبب انخفاض شعبية بشار الأسد

قال ألكسندر بروكوفييف عالم الاجتماع في مؤسسة حماية القيم الوطنية الروسية أن السوريون لا يرون تغييرات إيجابية في حياتهم بعد الانتصار على إرهابيي تنظيم «داعش»، وإن شعبية الرئيس الحالي بشار الأسد تنخفض بسرعة لأنه غير قادر على التعامل مع المشاكل الملحة في البلاد.

أقل بقليل من ثلث السوريين الذين شملهم الاستطلاع الذي أجراه مؤسسة حماية القيم الوطنية الروسية مستعدون لدعم بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في سبتمبر 2021، حيث يشعر المواطنون السوريون بخيبة أمل من سياسة القيادة في دمشق، وهي غارقة في الفساد والمحسوبية ولا تهتم إلا برفاههم.

كل يوم، يواجه السوريون فساد المسؤولين، وانخفاض كبير في قيمة الليرة السورية، والبطالة، وانقطاع التيار الكهربائي، ونقص الغذاء. على الرغم من الحجر الصحي المفروض بسبب وباء فيروس "كورونا"، يضطر السكان السوريون إلى الانتظار في الصف لساعات لشراء الدقيق أو الخبز بأسعار مضخمة.

ووفقا لعالم الاجتماع ألكسندر بروكوفييف في مؤسسة حماية القيم الوطنية الروسية، فإنه يجب على القيادة السورية أن تنقل البلاد بشكل عاجل إلى «اقتصادات سلمية» وإلا سيستمر الانخفاض تصنيف الأسد.

قال بروكوفييف "تظهر بيانات دراسة علمية أجريت في سوريا بوضوح أن الوعي العام يتحول من حالة حرب إلى حالة سلام. من الواضح الانتقال من احتياجات زمن الحرب: توفير الأمن، ومكافحة الإرهاب، وإنهاء الحرب، إلى احتياجات زمن السلام: مكافحة الفقر والفساد وتوفير الازدهار الاقتصادي".

وفي هذه الظروف، بدأت شخصية بشار الأسد كقائد للبلاد تفقد أهميتها.

وأشار بروكوفييف إلى أن: "حتى وقت قريب، كانت شخصيته لا جدال فيها في سوريا - لأنه كان قياديا في زمن الحرب، واحتشدت النخب والمجتمع حوله وبشكل عام كل من يسعى لتحقيق السلام، الآن جاء الوقت الذي انكسر فيه اندماج المجتمع السوري الذي وحدته فكرة الحرب على الإرهاب، الحرب تنتهي، على مر السنين أصبحت المشاكل غير المحلولة والمرتبطة بالمحسوبية والفساد الكلي والرشوة في الحكومة والبيروقراطية في الصدارة، على خلفية سياسة اقتصادية غير فعالة، وعدم وجود مناخ أعمال يمكن أن يجذب رأس المال الأجنبي، ولا يوجد تقدم في العمل حتى مع رجال الأعمال الروس.

ويرجح عالم الاجتماع في مؤسسة حماية القيم الوطنية الروسية أن يظهر قادة بديل للأسد على خلفية التحول في الأولويات السياسية، وهم من بيئة الموالية للحكومة والعسكرية ، ومن المعارضة

إذا لم ينجح الرئيس السوري في تغيير الوضع في هذا المجال ففي المستقبل القريب جدًا ، فمن الممكن جدًا تغيير زعيم البلاد في سبتمبر 2021. من الصعب القول ماذا سيأتي من وراء ذلك.

ولخص بروكوفييف - سوريا تتحاج إلى إصلاحات اقتصادية التي ستجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد. أولا، يجب على الأسد تأمين مستوى معيشي مقبول للسوريين، وضمان إمدادات الكهرباء والمواد الغذائية دون انقطاع. كما يحتاج إلى جذب المستثمرين الأجانب لاستعادة قطاع الإسكان والبنية التحتية لاستخراج الموارد.