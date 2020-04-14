Египетская полиция вступила в перестрелку с террористами в центре Каира

Каир, 14 апреля. Подразделения египетской полиции вступили в перестрелку с террористической группировкой в центральном районе Каира. Об этом сообщает местный телеканал Extra News, ведущий трансляцию с места происшествия. Городская полиция обратилась к гражданам с призывом не приближаться к окнам домов.

Спецоперация проходит в районе Аль-Амирия. Боевики засели в одном из зданий, откуда ведут огонь по сотрудникам правоохранительных органом. Отметим, что в 20.00 в районе Аль-Амирия, как и во всем Египте, начался комендантский час.

Напомним, что 4 августа 2019 года в Каире был организован теракт при помощи двух заминированных автомобилей. Погибли двадцать человек, еще 47 получили травмы.