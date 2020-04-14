Посольство США сделало заявление в связи с ситуацией с российскими школьниками

Москва, 14 апреля. Американское посольство в России сообщило, что передало в МИД РФ информацию о находящихся в США российских школьниках. Как следует из заявления американской дипмиссии, соответствующая информация была передана 13 апреля.

Как заявила ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова, на территории США оказались в тяжелом положении 74 школьника из России на фоне бушующей пандемии коронавируса. Москва потребовала от американской стороны объяснить, на каком основании школьники были вывезены из России. Как заявила Захарова, реакции не последовало.

Американские дипломаты в свою очередь заявили, что располагают информацией о 51 российском школьнике на территории США. Сейчас этот вопрос решается.

«По состоянию на 6 апреля 51 российский школьник остается в США по программам, спонсируемым бизнес-сектором. Насколько мы понимаем, часть из этих студентов через спонсоров программ выразила желание вернуться в Россию, они работают над этим вопросом напрямую с организаторами», — рассказала пресс-секретарь посольства США Ребекка Росс.

По словам Росс, информация по данному делу была передана в МИД РФ 13 апреля. Она добавила, что госдеп США ведет работу над тем, чтобы все иностранные граждане, находящиеся на территории США, получили доступ к полной и актуальной информации о возможности вернуться на родину.

Ранее председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты Российской Федерации и политолог Сергей Марков рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, что пандемия коронавируса стала катализатором процесса утрачивания Соединенными Штатами статуса сверхдержавы.