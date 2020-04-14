Комаровский объяснил, почему так много молодых украинцев оказались заражены коронавирусом

Киев, 14 апреля. Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему так много молодых украинцев оказались заражены коронавирусной инфекцией. Соответствующий комментарий он оставил в своем видеоблоге.

По его словам, одной из главных причин высокого числа зараженных среди молодых людей оказалась их чрезмерная активность. Комаровский указал, что молодые украинцы вместо самоизоляции «носятся по поликлиникам», требуя проверить их на COVID-19 . Врач отметил, что молодое поколение буквально «терроризирует» врачей, требуя немедленно провести тест на заболевание.

Также он указал, что на современной Украине у врачей низкий социальный статус, а сами они – не пользуются доверием у более старшего населения, как и государство, которое они представляют. Значительная часть украинцев не спешит выполнять требования врачей, при этом требуют проверки на вирус, даже при отсутствии очевидных симптомов.

«В странах более развитых, где люди больше доверяют государству и медицине, только врач определяет, кому делать тесты. Потому что это уважаемый человек, слово которого – закон. «Вас не надо тестировать – закрыли рот, и сидим тихо дома». У нас же чем ты громче орешь, чем больше у тебя связей – а если ты еще и прокурор, депутат, судья, полицейский и начальник, конечно, тебя будут тестировать в первую очередь. Не группу риска, не тех, кому тяжело», — объяснил Комаровский.

Ранее Комаровский заявил, что есть 2 сценария окончания пандемии коронавируса на Украине. По словам врача, распространение заболевания остановится, когда появится вакцина от коронавируса. Комаровский утверждает, что она появится не раньше, чем через 1,5 года. Согласно второму сценарию, вирус перестанет распространяться, когда у 90% населения будет иммунитет.