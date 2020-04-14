Соловьев назвал статью в NYT о Путине «проявлением шизофрении»

Москва, 14 апреля. Опубликованная на этой неделе статья в американском издании The New York Times, обвиняющая российского президента Владимира Путина в «подрыве институтов здравоохранения США», является глупостью и проявлением шизофрении, заявил телеведущий Владимир Соловьев. Свой комментарий он озвучил в интервью газете «Взгляд».

Американское издание ранее опубликовало материал, озаглавленный «Долгая война Путина против американской науки». В ней утверждается, что российский президент якобы пытается «дискредитировать» американских чиновников, занятых в системе здравоохранения, при помощи «своих агентов». Целью Путина, согласно утверждениям автора статьи, является «способствование распространению смертельных болезней», а Россия якобы воспользовалась бушующей в мире пандемией, чтобы «посеять хаос и раскол». Никаких подтверждений своим словам или хотя бы серьезных аргументов автор материала не приводит, ограничиваясь ссылками на интервью, статьи, выпуски телешоу и записи в Twitter.

Соловьев посоветовал американцам внимательнее смотреть сюжеты собственных телеканалов, чтобы заметить «ужасы, о которых кричат другие американские СМИ», а также обратить внимание на заявления Трампа и республиканцев.

«Это проявление шизофрении. Я в последнее время выступаю психотерапевтом и раздаю диагнозы всем, вплоть до человека, который это написал в The New York Times. Куда ж деваться? Приходится регистрировать факты тяжелых душевных расстройств», — сказал Соловьев.

Он отметил, что материалы американских СМИ построены исключительно на одном предположении: «вокруг шпионы Путина и они развалили американскую науку».

«А если серьезно, то ничего российские СМИ в Америке не подрывают и не разваливают. Мы просто показываем то, что реально происходит в разных странах мира», — подчеркнул он.

Отметим, что в 2018 году американский Госдеп потратил 2,7 миллиарда рублей на антироссийскую пропаганду и усиление влияния США на территории России. При этом 2 миллиарда рублей из этой суммы были направлены на финансирование антироссийских СМИ, среди которых «Голос Америки», «Радио Свобода» и «Настоящее время».