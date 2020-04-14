Захарова предложила наказать NYT за фейк о коронавирусе

Москва, 14 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала правительство Соединенных Штатов Америки привлечь к ответственности газету The New York Times за публикацию недостоверной информации о распространении коронавирусной инфекции. Об этом дипломат написала на своей странице в Facebook.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США привлекут к ответственности тех, кто не полностью предоставлял информацию о коронавирусе или участвовал в распространении дезинформации.

«Начните с «Нью-Йорк Таймс». Материл «Долгая война Путина против американской науки» — это шедевральная деза», — написала Мария Захарова.

Данное американское издание опубликовало статью за авторством Уильяма Брода. В публикации журналист обвинил президента России Владимира Путина в том, что он якобы причастен к «распространению» ложной информации о смертельных заболеваниях. При этом автор публикации не удосужился подкрепить свои слова фактами, опираясь лишь на отдельно взятые интервью, новостные заметки и шоу.

Напомним, антироссийская пропаганда является обязательной статьей расхода правительства США. Так, например, в 2018 году на эти цели Госдеп выделил 2,7 млрд рублей. При этом 700 млн рублей из этой суммы было направлено на так называемое «противодействие российской пропаганде и дезинформации», в том числе за пределами страны. А 2 млрд рублей — на финансирование антироссийских СМИ, в частности, изданий «Голос Америки», «Радио Свобода» и «Настоящее время».