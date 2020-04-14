Врач из Коммунарки рассказала об условиях, в которых работает персонал больницы

Москва, 14 апреля. Заведующая отделением лучевой диагностики больницы в Коммунарке, врач-рентгенолог Элеонора Баланюк рассказала, в какой обстановке работают сотрудники медучреждения и поделилась мнением о развитии эпидемиологической ситуации.

По словам Баланюк, ситуация с распространением коронавируса, к сожалению, меняется к худшему. По словам врача, ежедневный прирост пациентов с инфекцией становится все больше и больше. При этом, среди них есть и пациенты детского возраста, и пожилые, но большую часть составляют пациенты работоспособного возраста, поясняет она.

Завотделением также отметила, что сотрудникам больницы приходится сталкиваться с определенными трудностями из-за необходимости 24 часа проводить в средствах индивидуальной защиты.

«Мы не можем никуда от этого уйти, и чем больше становится пациентов, тем больше становится нагрузка на медицинских работников, потому что нас больше не становится, даже если мы привлекаем волонтеров», — заявила Элеонора Баланюк в эфире программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

Делать прогнозы о том, как будет развиваться ситуация с распространением инфекции, Баланюк не стала. Однако она поделилась мнением о самом действенном способе профилактики коронавируса. По мнению врача, эффективно защитить себя и близких от заражения можно лишь при помощи соблюдения режима самоизоляции.

Напомним, на данный момент в мире инфицированы коронавирусом более 1,9 млн человек, выздоровели более 466 тыс. пациентов, умерли 125 123. В России заболели более 21 тыс. человек, выздоровели свыше 1,6 тыс. пациентов, а скончались — 170, пишет «Газета.ru».