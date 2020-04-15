Эксперты раскрыли секрет ажиотажного спроса на имбирь, лимоны и крупы 



Во вторник, 14 апреля, в 14.00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялась онлайн-пресс-конференция на тему «Цены в магазинах. Ждать ли повышения?». В работе круглого стола, посвященного этому вопросу, приняли участие политики, бизнесмены и сотрудники профильных государственных ведомств. Модератором дискуссии выступил генеральный директор Федерального агентства новостей (ФАН) Евгений Зубарев.

Открывая работу конференции, он представил онлайн-карту распространения коронавируса. Согласно ей, по состоянию на 14 апреля общее количество зараженных COVID-19 достигло почти двух миллионов человек, из которых почти 120 тысяч скончались и 450 тысяч — выздоровели. Лидерами по распространению остаются США, где 600 тысяч случаев заражения, Испания — 170 тысяч, Италия — 160 тысяч. Тем временем, ситуация в России не в пример лучше: у нас 21 тысяча зараженных, из которых 1700 выздоровели, а 170 — погибли.

Первым по теме конференции выступил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев. По его словам, то, что Центробанк пытается свести инфляцию к четырехпроцентному значению, говорит о том, что мы все живем в «инфекционной среде».

Парламентарий отметил, что цены на импортные товары неизбежно увеличатся, поскольку курс рубля был ослаблен, при этом он разделил их на две категории: те, что поставляют официальные представители зарубежных компаний (там рост цен будет незначительным из-за того, что иностранцы не захотят уступать рынок конкурентам и снижать свою наценку) и те, что российские бизнесмены самостоятельно завозят из-за рубежа. Здесь ожидается более жесткая привязка к соотношению рубля к доллару и будут закладываться большие риски — соответственно, и рост цен будет выше.

«Что касается услуг, то здесь зависит от количества используемых импортных товаров при их оказании, но в целом я не думаю, что, например, стрижка значительно подорожает», — считает депутат.

Гутенев объяснил, почему рост цен на продукты произойдет, несмотря на то, что во всем мире сейчас наблюдается перепроизводство.

«В разных сегментах экономики разная конъюнктура: действительно, в последние годы в части продуктов питания мы стали сами себя обеспечивать. Но что касается продуктового рынка, то переизбытка мы не видим, более того, наша статистика показывает, что ритейл хоть и живет неплохо, но также нуждается в поддержке», — считает парламентарий.

Однако, по его мнению, в господдержке прежде всего нуждаются малый и средний бизнес, а также закредитованные люди с нуждой в ипотечных каникулах и многодетные семьи.

«Что же касается больших инвестиций, которые компенсируют потери, например, авиаперевозчикам, то здесь опять-таки нужен дифференцированный подход: перевозишь пассажиров — одна история (этот сектор действительно очень просел), грузы — совершенно другая, их доходы даже умудрились вырасти! Любые субсидии должны быть рациональны, поскольку у государства довольно ограниченный ресурс финансов», — предложил депутат.

Он заявил, что необходимо соблюдать баланс между госрегулированием и рыночными механизмами — Россия не может жить вне их, поэтому если на мировых рынках цена зерна остается неизменной в долларах, то в рублях она становится выше. Соответственно, увеличиваются цены на хлеб.

«Конечно, мы можем ограничить объем экспорта, но все равно есть некая связь между мировой и российской стоимостью зерна. Поэтому роль государственного регулятора вроде Федеральной антимонопольной службы (ФАС) очень важна», — считает Гутенев.

Но намного важнее, по его словам, в плане ценообразования тарифы естественных монополий. А именно: стоимость бензина, электричества, газа. В этих условиях эксперт предложил не менять инвестиционные и инфраструктурные проекты крупных корпораций, потому что это приведет к сокращению рабочих мест. Если данные проекты «сдвинут», вся система коопераций, поставщиков более низкого уровня просто посыплется, что приведет к массовой безработице.

Также парламентарий объяснил, почему Минэнерго выступило с инициативой в части недопуска на российский рынок бензина, который по демпинговым ценам поступает в ряд стран.

«Конечно, с одной стороны, есть соблазн получить более дешевое топливо и снижение цен, но это уничтожило бы всю нашу топливную переработку. Сэкономленные деньги в итоге пошли бы на выплату пособий по безработице, что для нас неприемлемо», — отметил депутат.

По его словам, тарифы естественных монополий ни в коем случае не должны расти в 2020 году. В последующие годы они должны вырастать согласно формуле «инфляция-минус», то есть, если инфляция составляет 4% в год, то тарифы этих монополий должны расти со скоростью ниже 4%. В то же время индексация социальных выплат должна соответствовать формуле «Инфляция-плюс» — зеркально к приведенной выше схеме.

Гутенев ответил на вопрос модераторов относительно анонсируемого операторами сотовой связи повышения цен на их услуги на 15–20%. Зубарев предположил, что те просто пытаются сохранить прежний уровень доходов, в то время как у всей остальной страны благосостояние падает.

«Здесь нужно смотреть, возникает ли у операторов проблема с пропускной способностью существующих мобильных сетей, иными словами, если у них не хватает мощностей, то нужно ли им будет закупать новое оборудование и разворачивать новые линии связи. В этой связи есть два варианта развития событий: либо государство дает возможность сотовым операторам получить беспроцентные кредиты — и тогда мы вправе требовать, чтобы существующие на данный момент тарифы не менялись. Если же поставщик подобных услуг, предположим, исчерпал собственные мощности и вынужден все делать без помощи государства, то для того, чтобы разворачивать новые инвестпрограммы (например, при переходе на частоты 5G), ему нужны дополнительные ресурсы, для получения которых надо увеличивать тарифы. Однако не на 15–20% — это слишком много», — отметил парламентарий.

По его словам, в сложившихся трудных ситуациях государство должно найти разумный баланс между регулированием и рыночными отношениями. Ведь, если мы, с одной стороны, целиком уйдем в механизмы регулировок, то взвалим на бюджет избыточную ответственность и потом все это придется «расшивать». Но, с другой стороны, и «уходить» целиком в рыночные механизмы нельзя, поскольку нужно защитить российских потребителей от недобросовестных предпринимателей.

Далее слово было предоставлено генеральному директору «Клуба профессионалов алкогольного рынка» и кандидату экономических наук Максиму Черниговскому. Ему модераторы дискуссии задали вопрос о том, как рынок алкогольной продукции отреагировал на экономический кризис.

«В первую очередь подорожал импортный алкоголь — причем довольно существенно — от семи до 15% в зависимости от ассортимента. Что касается отечественной спиртосодержащей продукции, то она подорожала в связи повышением цен на акцизы — так, например, стало дороже столовое вино», — сказал эксперт.

Черниговский также рассказал о структуре потребления алкогольной продукции в РФ. По его словам, она очень «извращенная»: 80% от общих продаж — это пиво и водка, таким образом, по мнению гендиректора «Клуба», страна стала «водочно-пивной», в отличие, кстати, от других европейских стран, которые преимущественно «винные».

«На водку и пиво повышение цен повлияет в меньшей степени, — отметил собеседник ФАН. — Так, акцизы на них практически не повысились, а вот на столовые вина возросли — с 18 до 31 рубля из расчета на один литр продукции. Прежде всего, это ударило по экономсегменту: например, очень хорошо продающиеся вина в «тетрапаках» подорожали со 100–110 до 130–150 рублей».

Кроме того, по словам эксперта, производители вин в РФ могут обеспечить свои внутренние потребности всего на 50%, весь остальной «винный материал» завозится из-за границы. Кандидат наук обвинил в этом горбачевскую антиалкогольную кампанию, когда практически все виноградники в стране были вырублены. Теперь же, чтобы на 100% обеспечить потребность отечественных производителей в винном сусле, при нынешнем темпе развития виноделия потребуется ждать еще до 2030 года.

«Все, что связано с производством и увеличением числа виноградников, требует финансирования. Во всех винодельческих странах государство очень сильно помогает местным виноделам — даже в Польше инвестиции государства в пользу производителей винного сырья раз в 5–6 больше, чем в России. Омбудсмен предпринимателей Титов уже высказался, что госинвестиции в эту отрасль должны достигать 50 млрд рублей ежегодно. А на сегодняшний день эта цифра в 10 раз меньше. Правда, потихоньку все так или иначе налаживается: за последние несколько лет количество виноградников увеличилось на 30% — это очень хороший показатель», — рассказал собеседник ФАН.

Черниговский отрицательно отнесся к действиям некоторых региональных руководителей, которые искусственно сокращают продажу алкоголя в своих регионах. По его мнению, это, как и общий рост цен на легальный алкоголь, приведет к стимуляции роста потребления нелегальной и опасной спиртосодержащей продукции.

«Вырастет спрос на низкокачественную «паленку»: сейчас пятилитровую канистру псевдоводки можно купить за 600–800 рублей — это при том, что минимальная цена легальной полулитровой бутылки водки составляет всего 230 рублей. Кроме того, в настоящее время с помощью Интернета процветает онлайн-торговля алкоголем, около трех тысяч сайтов незаконно реализуют спиртосодержащую продукцию! Давайте вспомним, как еще недавно от псевдобоярышника погибли 77 наших граждан. Так что искусственно вводить какие-либо дополнительные ограничения просто опасно», — убежден собеседник ФАН.

Эксперт объяснил недавний 30% рост спроса на алкогольную продукцию при введении государством карантинных мер тем, что люди «просто запасались» любимыми напитками, чтобы взять их по старой цене — в противовес мнению, что россияне решили напиться на самоизоляции. В подтверждение своих слов Черниговский отметил, что спрос на спиртосодержащую продукцию возвратился в норму. Для того же, чтобы сократить производство «паленки», собеседник ФАН советует установить повышенный контроль за производством медицинского спирта — именно он является «сырьевой базой» для нелегальной водки.

Следующему слово было предоставлено доктору экономических наук, председателю межрегиональной общественной организации «Союз потребителей финансовых услуг» Игорю Костикову. Он заявил, что дальнейшего роста цен на товары уже не будет, что связано прежде всего со снижением спроса, вызванным тем, что финансовые возможности россиян значительно уменьшились из-за экономических последствий эпидемии коронавируса.

По его словам, большинство товаров до конца марта не отреагировали даже на изменение валютного курса — исключением стали только импортные фрукты, цены на которые выросли на 80%. Однако госрегулированием в этой связи увлекаться не стоит: с подобным страна сталкивалась в начале 90-х, когда искусственное ограничение роста цен привело к дефициту товаров и еще большему росту на полулегальных рынках. Эксперт выразил надежду, что именно снижение спроса будет естественным сдерживающим фактором для роста цен на все категории товаров.

Далее выступил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. По его словам, есть две причины, по которым увеличивается стоимость продуктов. Одна из них — это «объективная реальность»: изменение курса валют, отмена поставок из-за рубежа из-за карантина, целый букет других экономических причин.

«С другой стороны, мы фиксируем искусственно вызванный ажиотажный спрос из-за публичных заявлений торговых ассоциаций. Нами уже вынесено несколько предупреждений о том, что нельзя декларировать скорое повышение цен. Люди на это реагируют однозначно: идут и все начинают скупать», — заявил чиновник.

Особая ситуация, по его словам, с гречкой: совершенно нельзя предугадать, где и когда произойдет рост цен на гречневую крупу.

«Если помните 2014, 2010 и 2008 годы, то тогда вокруг нее возник неожиданный ажиотаж: «все пропало, скупай гречку», — посмеялся эксперт. — Ну а когда все ей вдоволь закупились, она уже никому оказалась не нужна. Спрос снизился, а следом за ним и цена. В целом же, что касается повседневных товаров, то здесь ритейл у нас отказывается от торговой наценки на социально значимые товары. В частности, это поддержали компании «Магнит» и «Х5». А в «М-видео» не стали брать маржу с продажи некоторый видов чайников».

Модераторы конференции попросили представителя ФАС рассказать, как та боролась с аномальными ценами на имбирь, который, по широко распространенным неподтвержденным данным, якобы помогает «предохраниться» от коронавируса. Тенишев заявил, что пожелавших заработать на ажиотажном спросе наказало даже не его ведомство, а «сама жизнь».

«Что касается имбиря, то мы расследование проводим, — успокоил чиновник. — Цена уже снизилась в десятки раз. И некоторые товарищи, закупившие его по две тысячи рублей за килограмм, чтобы перепродать его за 7000, разорились. И у меня здесь очень большой вопрос к СМИ относительно ажиотажа на эту группу товаров. Почему никто не показал, как в «Магните» имбирь продавался по 450 рублей за кило? Почему экраны телевизоров пестрели ценниками в семь тысяч — и все думали, что это нормально? Но в итоге все выровнялось естественным экономическим путем — конкуренцией — и слава богу, что нам не пришлось в это вмешиваться. Карательное вмешательство ФАС должно быть вторичным и не должно мешать законам рынка».

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко тоже обратил внимание на имбирь, а также на лимоны. По его словам, очень многие его избиратели в Московской области жаловались на невозможность купить эти товары по нормальной цене.

«Товары первой необходимости подорожали необоснованно, — считает парламентарий. — Ряд недобросовестных бизнесменов просто наживаются на людях, не имея никакой гражданской позиции. Напомню, что в отношении продуктов питания у нас действует программа импортозамещения. Они не должны были подорожать — по крайней мере, ощутимо».

Также Кравченко отметил большую роль «бдительных граждан», которые фиксируют рост цен и просят разобраться в этом своих депутатов, которые, в свою очередь, требуют от ФАС принятия серьезных мер.

Далее в пресс-центре «Патриот» состоялась демонстрация видеоролика, посвященного кризису перепроизводства в Соединенных Штатах — там фермеры выливают в реки молоко, чтобы хоть как-то сдержать падающие цены. После его завершения модераторы обратились к заместителю генерального директора по коммерческим вопросам «Приневского» молокозавода Александру Перетятько с вопросом, не собирается ли его фирма повторить «успех» своих американских коллег.

«Если говорить про молоко, то есть проблемы со сбытом, — признал менеджер. — В связи с карантином многие его «переработчики» — те, кто делает, например, сыры и масло, и затем перепродает из мелким лавочникам — закрыты, потому что теперь у них нет рынка сбыта. Поэтому здесь мы немного «проседаем». Что же касается нашей основной продукции, то ее стоимость будет несколько увеличена из-за повышения цен на электроэнергию и удобрения. Также мы зависим от колебания цен на валюту, поскольку, например, семена мы закупаем за границей».

Заместитель министра промышленности и торговли Новгородской области Елена Селина рассказала, как обстоят с запасом продовольствия и товаров первой необходимости в провинции. По ее словам, цены остаются стабильными, однако за три месяца несколько выросла стоимость хлеба, круп и кондитерских изделий.