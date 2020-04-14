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Правительство Египта пригласило туристов «посетить» опустевшие достопримечательности

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Правительство Египта пригласило туристов «посетить» опустевшие достопримечательности

Каир, 14 апреля. Пока туристические достопримечательности по всему миру остаются закрытыми для посещения гостей, власти Египта организовали серию виртуальных экскурсий по музеям и археологическим объектам страны.

Серию виртуальных и видеотуров по музеям и и достопримечательностям запустило Министерство туризма и древностей Египта. Данный шаг был предпринят из-за распространения нового коронавируса в мире, который заставил гостей страны отменить отпуск и остаться дома для борьбы с пандемией, сообщает зарубежное издание The Star.

«Встречаемся в главном зале в 8 вечера», — написали сотрудники министерства на странице в Facebook.

Видеоролики сняты в опустевших музейных залах, которые обычно переполненные туристами. Первый тур, выпущенный 10 апреля, рассказывал о гробнице Менна в Фиванском некрополе.

Напомним, тем временем в Гонконге с целью минимизации контактов постояльцев в отелях появились роботы, которые исполняют требования гостей. Первый из трех роботов с искусственным интеллектом, занимающийся обслуживанием гостей из 432 номеров уже приступил к работе.

Андроид способен доставлять еду постояльцам, даже находящимся на карантине. В день у необычного сотрудника – от 130 до 150 заказов, пишет «Газета.ru».

Правительство Египта пригласило туристов «посетить» опустевшие достопримечательности

 

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