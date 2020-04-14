Доктор Комаровский объяснил, почему не все люди заражаются коронавирусом

Москва, 14 апреля. Телеведущий и врач Евгений Комаровский объяснил, почему не все люди заражаются коронавирусом после тесного контакта с инфицированными.

По его словам, довольно часто мы слышим о случаях, когда большое количество людей случайно оказывается в одном помещении с зараженным коронавирусом человеком, однако позднее выясняется, что некоторые из них остаются здоровыми. Комаровский подчеркнул, что подобные случаи можно объясняются наличием местного иммунитета у некоторых людей.

«Есть такое явление — местный иммунитет. Это защитные свойства слизистых оболочек. То есть на поверхностях слизистых оболочек носа, носоглотки, гортани, бронхов, выделяется слизь. В этой слизи содержатся особые вещества — секреторные иммуноглобулины. И они могут нейтрализовать вирусы непосредственно там, где они пытаются внедриться в организм», — пояснил доктор.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 1,9 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 119 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом, 170 человек умерли. Почти 1,7 тысячи человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в некоторых регионах России введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.