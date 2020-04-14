Представители российского бизнеса предложили вернуть продуктовые карточки для малоимущих

Москва, 14 апреля. Поставщики и производители продовольственных товаров обратились к руководству страну с просьбой возобновить практику раздачу продуктовых карточек наименее обеспеченным слоям населения. Данное заявление подписали глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, руководитель Национального союза производителей молока Артем Белов, а также ряд их коллег из других профессиональных объединений.

В обращении содержится призыв к вернуться к проекту Минпромторга, который предусматривает раздачу продуктовых карточек гражданам с низкими доходами. В число получателей должны войти россияне, потерявшие работу или другой источник дохода из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса.

Инициатива предусматривает ежемесячное выделение карточек на сумму в десять тысяч рублей. Предполагается, что поддержку государства получат десять миллионов россиян. Для финансирования проекта в мае-декабре этого года потребуется около 800 миллиардов рублей.

Идея о создании дополнительной системы для малообеспеченных жителей страны была предложена Минпромторгом несколько лет назад. Предполагалось раздать малообеспеченным россиянам банковские карты и зачислять на них денежные средства, которые можно было бы тратить только на определенный список отечественных продуктов. По ряду причин, правительство решило отказаться от ее реализации, намеченной на 2018 или 2019 год.

Напомним, что в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 1,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни почти 120 тысяч человек.

В России зафиксирована 21 тысяча случаев заражения. Более полутора тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.