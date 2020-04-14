حصاد أخبار سوريا في 14 ابريل/ نيسان: المسلحون يقصفون بلدة مزناز في إدلب وانفجار في دير الزور

سوريا، 14 أبريل / نيسان. تعرضت بلدة مزناز الواقعة في محافظة إدلب للقصف، وظهور بيانات غير مؤكدة حول تسلل مقاتلي تنظيم «داعش» إلى الصحراء السورية.

وقوع انفجار في دير الزور

وقع انفجار في إحدى المناطق التي يسيطر عليها مقاتلون أكراد في ريف دير الزور الشرقي. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ، انفجرت العبوة الناسفة على خط مسير دورية قوات سوريا الديمقراطية بالقرب من مدينة البصيرة، ولا توجد أنباء عن الضحايا، ويشتبه نشطاء محليون في أن إرهابيي ما يسمى بالخلايا النائمة لتنظيم «داعش» قاموا بتنفيذ العملية.

إرهابيون يقصفون بلدة في إدلب السورية

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ جورافليوف، اليوم الاثنين، عن تسجيل حالة قصف على بلدة مزناز التي تقع في محافظة إدلب. وأطلق النار على البلدة عناصر تنظيم «هيئة تحرير الشام» الإرهابية.

وأشار رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا إلى أنه منذ 6 مارس/ آذار، طبق وقف إطلاق النار في سوريا، ووفقا لذلك، لم يتم تسجيل قصف الجماعات المسلحة التي تسيطر عليها تركيا خلال اليوم الماضي. في الوقت الحالي ، هناك قناة اتصال مستمرة بين المركز الروسي للمصالحة في سوريا والجيش التركي.

وأضافت القيادة العسكرية في المركز الروسي للمصالحة في سوريا "إن المركز الروسي للمصالحة يدعو قادة الجماعات المسلحة غير الشرعية إلى التخلي عن الاستفزازات المسلحة واتخاذ طريق التسوية سلمية للوضع

مقاتلو هيئة تحرير الشام يرشقون جنود أتراك بالحجارة في إدلب

قام الإرهابيو تنظيم هيئة تحرير الشام والفصائل الموالية له ، في اليوم الماضي، باستفزاز جديد مختبئين وراء المدنيين على طريق M4 بالقرب من مدينة النيرب.

ونظم المسلحون مظاهرات احتجاجا ضد تهديم المتارس على طول الطريق والتي تمنع الدوريات مشتركة للقوات المسلحة التركية والشرطة العسكرية الروسية من المرور، وبدأ الجهاديون في إلقاء الحجارة على الجنود الأتراك بعد محاولة الأتراك الاقتراب من الطريق. وهناك أنباء عن إطلاق نار في تلك المنطقة.

في فترة ما بعد الظهر، لجأ المعارضون إلى الاعتقالات المتبادلة. حيث اعتقل الإرهابيو تنظيم هيئة تحرير الشام القائد الميداني لما يسمى الجيش الوطني السوري المدعو «أبو علي

إرهابيو تنظيم «داعش» يقومون بالتسلل إلى الصحراء في حمص

ظهرت بيانات غير مؤكدة عن تسلل مقاتلي «داعش» إلى البادية السورية، حيث أعلن مصدر عسكري على موقع التواصل الاجتماعي تويتر (smmsyria@) أن "وحدة موالية للحكومة تعرضت لهجوم في محيط مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي. ونتيجة الهجوم قتل أحد عناصر الميليشيات الشيعية". لكن، لم تتلق هذه المعلومات تأكيدا رسميا بعد.

ويذكر أن آخر تسلل سابق من مقاتلي تنظيم «داعش» في شرق المحافظة وقع يوم الجمعة الماضي، ويعتقد العديد من المحللين العسكريين أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في منطقة التنف المحتلة تدعم الإرهابيين.