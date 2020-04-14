Нарушителям режима самоизоляции в Московской области грозит уголовная ответственность

Москва, 14 апреля. Нарушающим режим самоизоляции в Подмосковье водителям может грозить уголовная ответственность. Об этом заявил начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и местного самоуправления ГУ МВД по Московской области Андрей Стрыгин.

«Хочу отметить: протоколы для нас — не панацея. Личный состав нацелен на проведение разъяснительной работы. Но злостным нарушителям грозят жесткие меры — вплоть до уголовной ответственности», — подчеркнул он.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 1,9 миллиона человек. От коронавируса погибло более 119 тысяч человек.

В России зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, 170 человек скончались. Почти 1,7 тысячи человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавируса в большинстве регионов РФ введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время в столице будет введен пропускной режим. Позднее стало известно, что с 15 апреля сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей и их пассажиров в Московской области.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.