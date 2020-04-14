Малышева объяснила, почему коронавирус выявлен у трети медиков Великобритани

Москва, 14 апреля. Коронавирус обнаружен у трети медиков Великобритании, сдавших тест. Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила причины такой статистики.

По ее словам, до 80% переносчиков вируса SARS-CoV-2 не чувствуют каких-либо симптомов заболевания или переносят его в легкой форме.

«Чем больше будет сделано тестов в дальнейшем, тем больше будет выявлено людей, у которых коронавирус в организме присутствует, но они себя превосходно при этом чувствуют», — рассказала Малышева в разговоре с корреспондентом «НьюИнформ».

Самое массовое тестирование на COVID-19 было проведено в Южной Корее, результаты которого показали, что смертность составляет всего 0,7%. В Италии же на наличие пневмонии нового типа проверяли только тяжелобольных, поэтому на Аппенинах уровень смертности достиг 6-7%.

Результаты же тестирования в Великобритании объясняются тем, что медики ежедневно контактируют с большим количеством зараженных.

«Так как врачи находятся в среде, в которой высоки шансы заразиться, а кроме того, возвращаются к себе в семьи, пользуются общественным транспортом, у них шанс встретиться с вирусом выше, чем у других», — пояснила доктор.

Она уверена, что массовое тестирование покажет наличие коронавируса в организме значительного числа людей. В особенности это касается детей, у которых чаще всего не проявляются признаки заболевания.