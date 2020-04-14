Прокурор Москвы предупредил компании такси об обязательной проверке пропусков у пассажиров

Москва, 14 апреля. Глава прокуратуры Москвы Денис Попов предупредил столичные таксопарки о недопустимости перевозки пассажиров без наличия пропуска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Глава столичной прокуратуры направил руководителям трех крупных компаний такси предостережение, напомнив об ответственности за нарушение карантинных мер, которые в настоящее время действуют в Москве для борьбы с коронавирусной инфекцией. Попов подчеркнул, что услугами такси могут пользоваться только те горожане, которые имеют цифровой пропуск, разрешающий передвижение по городу.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 1,9 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 119 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

На территории РФ зарегистрировано более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом, 170 человек умерли. Почти 1,7 тысячи человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.