Зоопарки и музеи могут внести в список пострадавших от пандемии отраслей

Москва, 14 апреля. Минэкономразвития России предложило правительству внести музеи и зоопарки в перечень отраслей национальной экономики, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве объяснили, что при включении организации в данный перечень, та сможет претендовать на адресную антикризисную поддержку от государства в первоочередном порядке.

Напомним, что на прошлой неделе «большая четверка» российских бизнес-объединений написала премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо. В нем, в частности, предпринимательство просит отказать поддержку на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Документ подписали президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, глава «Опоры России» Александр Калинин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и председатель «Деловой России» Алексей Репик.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 1,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни почти 120 тысяч человек.

В России зафиксирована 21 тысяча случаев заражения. Более полутора тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.