Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике из-за пожара в Чернобыле

Киев, 14 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти контролируют ситуацию в Чернобыле, и призвал граждан не поддаваться панике. Видеообращение национального лидера опубликовано в Facebook.

Он заверил, что правительство не станет скрывать от украинцев истинное положение дел.

«Всех граждан я призываю не поддаваться панике. Мы помним уроки 26 апреля 1986-го года. И никто не будет скрывать от вас правду. Сейчас правда заключается в том, что ситуация в Чернобыле контролируемая», — отметил Зеленский.

В Чернобыльской зоне отчуждения в течение 11 дней горели леса. Спасатели смогли потушить пожары отчасти благодаря дождю, который начался в ночь на 14 апреля, передает Kp.ru.

Огонь распространился на территории четырех лесничеств в округе Чернобыльской АЭС. Вскоре возгорание достигло Рыжего леса, который расположен в непосредственной близости к станции.

Зеленский также отчитался перед населением о поимке поджигателей леса. По его словам, предполагаемые виновники происшествия будут наказаны по всей строгости закона.

Ранее сообщалось, что пожары не повысили уровень радиации в зоне отчуждения. Согласно данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, радиационный фон в Киеве и Киевской области остается в пределах нормы, передает телеканал «360».