Добронравов рассказал, кто из актеров сыграет в новом сезоне «Сватов»

Москва, 14 апреля. Российский актер Федор Добронравов рассказал, кто из актеров снимется в седьмом сезоне полюбившегося зрителям сериала «Сваты». Артист опроверг слухи об уходе Людмилы Артемьевой.

Добронравов успокоил фанатов, что Артемьева никуда не уходит. Она сыграет роль Ольги Ковалевой и в седьмом сезоне сериала.

Исполнившая роль Жени Ковалевой Анна Кошмал подтвердила слова Добронравова. Актриса также раскрыла некоторые подробности нового сезона.

«Ольга Николаевна никуда не делась, она точно будет в «Сватах-7». И Митяй будет. Николай Добрынин покажет вам новые истории от Ларисы и Митяя», — сообщила актриса в комментарии «Инфореактору».

Ранее в СМИ появилась информация, что якобы седьмой сезон комедийного сериала «Сваты» снимается без участия Людмилы Артемьевой. Актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая роль Валюхи Будько, предположила, что причиной ухода Артемьевой из сериала стали финансовые вопросы.

Съемки «Сватов-7» проходили в Белоруссии, недалеко от Минска. Локацию съемочная группа изменила из-за проблем, обусловленных политической ситуацией на Украине, где раньше снимался сериал. Несколько лет назад съемки «Сватов» пришлось приостановить, поскольку многим российским артистам было запрещено посещать украинскую территорию.

Ранее Добронравов рассказал, что съемки нового сезона сериала уже давно начались, но сейчас временно приостановлены. При этом актер отказался раскрывать подробности сюжета.