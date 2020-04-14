Наташа Королева рассказала, почему решила назвать сына Архипом

Москва, 14 апреля. Эстрадная певица Наташа Королева рассказала, почему назвала своего сына Архипом. Королева опубликовала пост в своем Instagram, в котором раскрыла подписчикам тайну выбора необычного имени для сына.

Певица напомнила, что в ближайшем будущем мы будем праздновать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Королева подчеркнула, что в России нет ни одной семьи, которую бы не коснулась эта страшная война.

«Передавать эту память следующим поколениям — наш священный долг. Один мой дедушка прошел всю войну и дошел до Берлина. В честь второго, погибшего в 44-м году под Кенигсбергом, я назвала сына Архипом», — написала Королева.

Кроме того, певица напомнила о ежегодной акции «Сад памяти», которая проходит в России. В рамках данной акции планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы войны советских солдатах. Королева призвала всех россиян принять участие в данной акции.

Ранее Наташа Королева сняла короткий видеоролик в откровенном костюме, присоединившись к популярному челленджу #pillowchallenge, в рамках которого девушки сооружают себе платье из подушки или одеяла, после чего делают снимок или видео и публикуют в соцсетях. На опубликованном Королевой ролике можно увидеть, что верхнюю часть исполнительницы прикрывает лишь подушка.