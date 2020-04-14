Роструд пояснил обстоятельства для увольнения работника во время карантина

Москва, 14 апреля. На время самоизоляции размер зарплаты сотрудника должен соответствовать тому, который работник получил бы в другие иные дни. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда также пояснив, при каких условиях возможно увольнение неработающих сотрудников.

Как поясняют специалисты, на период самоизоляции работник должен получать полную норму, которая положена ему при оговоренной повременной или сдельной оплате. При этом, как поясняют в Роструде, работодатель не может отказаться выплачивать зарплату, ссылаясь на форс-мажор. Руководитель может оставить сотрудника без зарплаты только в том случае, если есть вина работника или длительный прогул.

Выплаты сотрудников, трудящихся в организациях попадающих под приказ о нерабочих днях, не могут быть урезаны. Работодатель может уменьшить деятельность в период рабочей недели, однако лишь при соглашении сторон, говорится в Telegram-канале Стопкоронавирус.рф.

Кроме того, работодатель не может сам отправить сотрудников в отпуск без сохранения зарплаты. Сотрудник также в праве отказаться от отпуска в нерабочие дни.

«До 30 апреля для неработающих сотрудников расторжение трудовых договоров возможно только по инициативе самого работника, по соглашению сторон, а также в связи с истечением в этот период срочных трудовых договоров», — поясняет Роструд.

Также уточняется, что при переводе сотрудников на удаленный режим работы работодатель должен заключить дополнительное соглашение к трудовому договору и издать соответствующий приказ.

Напомним, ранее россияне рассказали об изменениях в работе после перехода на удаленный режим из-за коронавирусной инфекции. 20% респондентов считают, что стали работать лучше «на удаленке». Отмечается, что продуктивность работы во время самоизоляции снижается преимущественно у работников с детьми — 36%. При этом 31% граждан без детей считают, что стали работать из дома хуже, чем из офиса.