Коронавирус в Черной Африке: сводка по состоянию на 14 апреля 2020 года

Федеральное агентство новостей публикует ежедневную сводку по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в странах Черной Африки.

Восточная Африка

Кения (заражений: 208 | смертей: 9 | выздоровлений: 40)

За последний месяц пять кенийцев умерли от коронавирусной инфекции в США, в то время как сотни других застряли в различных странах, которые ввели ограничения на въезд и выезд.

В самой стране эпидемия также продолжает распространяться. Но есть населенные пункты, в которых случаи заражения зарегистрированы еще не были. Лагерь для беженцев Kakuma, где проживает более 194 000 человек, до сих пор остается нетронутым коронавирусной инфекцией. Однако жители лагеря делают все необходимые приготовления на случай, если вспышка эпидемии все-таки произойдет.

Не только государство, но и представители бизнеса пытаются внести свой вклад в победу над эпидемией. Например, кенийская компания Shona запускает массовое производство средств индивидуальной защиты.

Руанда (заражений: 127)

Наиболее креативно к проблеме коронавируса подошли руандийские власти. Правительство намерено использовать современные технологии для повышения осведомленности населения о болезни. По городу будут летать дроны, которые будут информировать жителей о текущей ситуации. Но дроны несут не только информативную функцию, но и устрашающую. По словам сотрудников полиции, после того, как люди увидят летающих роботов, им не захочется выходить из дома.

Эфиопия (заражений: 74 | смертей: 3 | выздоровлений: 14)

В эти выходные несколько тысяч эфиопских рабочих, не имеющих соответствующих документов, были депортированы из ОАЭ и Саудовской Аравии на грузовых самолетах. Правительства двух стран обеспокоены тем, что граждане Эфиопии могут распространить вирус. У некоторых депортированных имелись симптомы, но у большинства — нет.

Министр здравоохранения Эфиопии Лиа Тадесс заявила, что данная депортация может свести на нет все усилия, предпринятые страной для борьбы с COVID-19.

«Эфиопские рабочие, находящиеся в Саудовской Аравии, ОАЭ и Джибути, вынуждены вернуться на родину. Эта депортация осложняет задачу по сдерживанию эпидемии».

Уганда (заражений: 54)

Случилось то, чего так опасалась угандийская общественность: режим изоляции не подошел к концу. 14 апреля состоялось обращение президента Йовери Кагута Мусевени к народу, по результатам которого карантин продлен еще на три недели, то есть до 5 мая. Стоит отметить, что карантин распространяется абсолютно на все сферы общества.

Как и в других странах, в Уганде очень серьезно пострадал бизнес, среди которого и спорт. В связи с эпидемией соревнования были перенесены или отменены совсем, в связи с чем доходы игроков, а также тренеров и спортивных журналистов упали. Ну и, конечно, очень сильно переживают болельщики, так как им в карантине совсем скучно.

Сомали (заражений: 60 | смертей: 2 | выздоровлений: 2)

13 апреля в городе Кисмайо полиция арестовала тележурналиста Адана Салада. По словам самого журналиста и его коллег, арест произошел во время съемок на пляже в 12 часов по местному времени, куда прибыла лодка с грузом наркотического вещества кат, недавно запрещенного федеральным правительством Сомали из-за вспышки коронавируса. Журналиста продержали два часа в полицейском участке, а затем отпустили без предъявления обвинения.

Сомалийский Синдикат журналистов (SJS) напоминает федеральным и местным властям, что журналистская работа может спасти жизни людей в нынешней чрезвычайной ситуации и не должна подвергаться угрозам, запугиванию или аресту за сообщение о том, что отвечает общественным интересам.

«Мы осуждаем все виды нарушений в отношении прессы, освещающей COVID-19 в это критическое время, включая последнее задержание журналиста Адана Мохаммеда Салада в Кисмайо».

Танзания (заражений: 49 | смертей: 3 | выздоровлений: 7)

Танзания приостанавливает все международные рейсы. Это означает, что граждане страны, находящиеся за рубежом, не смогут вернуться домой. В свою очередь, иностранцы, находящиеся в Танзании, вынуждены пока оставаться на территории государства.

В стороне не осталась и церковь. Танзанийский епископ призвал всех верующих не падать духом и не позволять болезни убить себя. Епископальный Совет Танзании подготовил специальное руководство по работе для священнослужителей на период эпидемии.

Судан (заражений: 29 | смертей: 4 | выздоровлений: 4)

Суданские власти закрывают столицу на въезд и выезд. Помимо прочего, в Хартуме, а также в городе Омдурман будет введен комендантский час. Решение вступит в силу 18 апреля.

Центральная Африка

Камерун (заражений: 848 | смертей: 12 | выздоровлений: 98)

Полузащитник футбольного клуба Michigan Stars Реми Тазифор поддержал камерунцев в связи с угрозой эпидемии.

«Весьма прискорбно, что весь мир страдает от COVID-19. Мы должны следовать правилам, чтобы сохранить безопасность. Мы обязательно преодолеем это».

Конго-Браззавиль (заражений: 60 | смертей: 5 | выздоровлений: 5)

Начиная с 1 апреля на всей территории страны ограничен доступ к проточной воде с целью остановить распространение COVID-19. Население вынуждено брать воду из ближайших рек. Также введен комендантский час.

Габон (заражений: 57 | смертей: 1 | выздоровлений: 1)

Габон выделит 960 миллионов франков КФА в поддержку своих 522 граждан, застрявших за пределами страны из-за закрытия границ.

«Будучи не в состоянии осуществить их репатриацию, правительство окажет финансовую поддержку в размере около 967 миллионов франков КФА этим соотечественникам», — заявил в пятницу премьер-министр Жульен Нкоге Бекале.

Чад (заражений: 23)

Власти страны делают все необходимое для защиты населения.

С 14 апреля для населения становится обязательным ношение маски в общественных местах.

Также рассматривается возможность введения чрезвычайного плана по обеспечению продовольственной безопасности в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Ожидается, что в ближайшие дни будет представлен технический план реализации проекта.

Западная Африка

Кот-д'Ивуар (заражений: 626 | смертей: 6 | выздоровлений: 89)

Бывший ивуарийский футболист Дидье Дрогба предложил, чтобы больница его фонда служила центром диагностики коронавируса.

Гана (заражений: 566 | смертей: 8 | выздоровлений: 4)

Международное сообщество оказало поддержку Гане в борьбе с эпидемией. Исполнительный совет МВФ одобрил выделение 1 миллиарда долларов США в рамках программы быстрого кредитования.

Пандемия COVID-19 уже серьезно затронула Гану. Экономический рост замедляется, финансовые условия ужесточаются, а валютный курс находится под давлением. Власти своевременно и активно реагируют на сдерживание распространения пандемии COVID-19 в Гане и оказывают поддержку пострадавшим домохозяйствам и фирмам.

Гвинея (заражений: 319)

Министерство обороны 13 апреля выпустило пресс-релиз, в котором отмечает, что многие люди не соблюдают комендантский час, а также продолжают собираться в группы. Министерство предупреждает, что теперь любой человек, нарушивший режим, будет задержан и привлечен к судебной ответственности.

Также становится обязательным ношение маски. Любому правонарушителю будет предъявлен штраф на 30 тыс. гвинейских франков.

Южная Африка

Южная Африка (заражений: 2 272 | смертей: 27 | выздоровлений: 410)

В стране введен пятинедельный карантин. Порядок пребывания на дому запрещает 57 миллионам жителей страны выходить на улицу или гулять с собаками, за исключением посещения продуктовых магазинов, аптек и врачей. Во время карантина продажа алкоголя и сигарет запрещена.

Эсватиния (заражений: 15 | выздоровлений: 7)

Правительство Эсватинии опровергло сведения о том, что король страны Мсвати III тяжело болен COVID-19. Король отсутствовал на литургии во время Страстной Пятницы, после чего поползли слухи, что монарх серьезно болен.