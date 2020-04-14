Тобрук, 14 апреля. Российская Федерация выступает за инклюзивный межливийский диалог для урегулирования кризиса в североафриканском государстве. Такую позицию подтвердил в сегодняшнем телефонном разговоре с председателем Палаты депутатов Ливии Агилой Салехом специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

Стоит отметить, что данный телефонный разговор являлся инициативой ливийской стороны. Кроме того, Богданов обсудил с Салехом текущую военно-политическую обстановку в Ливии. Также представитель России высказался в пользу политического урегулирования затяжного кризиса в североафриканской стране для дальнейшего формирования эффективных органов государственной власти, которые обеспечили бы территориальную целостность, суверенитет и всеобщее единство в Ливии.