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Богданов обсудил с Агилой Салехом ситуацию в Ливии

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Михаил Богданов обсудил с Салехом Агилой ситуацию в Ливии

Тобрук, 14 апреля. Российская Федерация выступает за инклюзивный межливийский диалог для урегулирования кризиса в североафриканском государстве. Такую позицию подтвердил в сегодняшнем телефонном разговоре с председателем Палаты депутатов Ливии Агилой Салехом специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

Михаил Богданов обсудил с Салехом Агилой ситуацию в Ливии

Стоит отметить, что данный телефонный разговор являлся инициативой ливийской стороны. Кроме того, Богданов обсудил с Салехом текущую военно-политическую обстановку в Ливии. Также представитель России высказался в пользу политического урегулирования затяжного кризиса в североафриканской стране для дальнейшего формирования эффективных органов государственной власти, которые обеспечили бы территориальную целостность, суверенитет и всеобщее единство в Ливии.

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