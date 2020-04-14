Букмекеры исключены из перечня системообразующих предприятий после проверок Генпрокуратуры

Москва, 14 апреля. Министерство экономического развития РФ исключило игорную деятельность из перечня системообразующих отраслей. Корректировки внесены после проверок Генпрокуратуры.

Отмечается, что букмекеры попали в перечень приоритетных предприятий благодаря устаревшим критериям, которые были приняты еще в 2015 году.

«Мы несколько недель назад сформировали проект этого перечня по тем критериям, которые раньше работали, и в соответствии с этими критериями туда попали крупнейшие налогоплательщики», — пояснили в пресс-службе министерства.

Как сообщает «ФедералПресс», изначально в список системообразующих предприятий была включена крупнейшая букмекерская контора «Фонбет» из-за большого объема выплаченных налогов.

Внесение в перечень могло стать основанием для поддержки со стороны государства в связи с ухудшением экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса. Компания могла претендовать на льготное кредитование, рефинансирование действующих обязательств и госгарантии по инвестиционным проектам.

Ранее Генпрокуратура РФ инициировала проверку по факту включения «Фонбета» в перечень системообразующих предприятий. После этого Минэкономразвития приступило к разработке новых критериев отбора в список важных отраслей, передает телеканал «360».