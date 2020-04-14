Минпросвещения РФ выясняет информацию о заблокированных в США российских школьниках

Москва, 14 апреля. Министерство просвещения РФ выражает обеспокоенность в связи с ситуацией, в которой оказались российские школьники, прибывшие в США в рамках учебной программы, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее в МИД РФ сообщили, что минувшей осенью в США прибыли российские старшеклассники, которые должны были принять участие в образовательной программе Secondary School Student Program. Однако после начала эпидемии коронавируса программа была закрыта. В рамках этой программы в США прибыли 74 российских школьника. При этом американская сторона заявила, что не намерена нести ответственность за российских детей, а также не предоставила информации о месте их пребывания.

«Минпросвещения РФ крайне обеспокоено ситуацией, в которой оказались российские школьники в США, и находится в тесном контакте с МИД России для получения полной информации и проработки необходимых механизмов поддержки и защиты учащихся», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, Минпросвещения РФ обратилось к региональным властям с просьбой проверить информацию об участии российских детей в школьных обменах с другими странами.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 1,9 миллиона человек. От коронавирусной инфекции скончались более 119 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

На территории США зафиксировано более 580 тысяч случаев заражения коронавирусом, 23 тысячи человек скончались.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.