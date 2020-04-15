Сирия, 15 апреля. ХТШ освободила полевого командира «Сирийской национальной армии», арестованного в Идлибе накануне. Двое детей погибли в результате взрыва мины в Хомсе. Турция перебросила в Сирию еще один конвой с техникой, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по позициям боевиков в южной части Идлиба; зачистили более двух гектаров территории в Даръа и Дамаске; пережили взрыв на юго-западе провинции Дамаск.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: освободила полевого командира «Сирийской национальной армии», задержанного накануне в Идлибе.

«Исламское государство»1: установило СВУ на маршруте следования патруля SDF**** в Дейр-эз-Зоре; обвиняется во взрыве на востоке Хомса, жертвами которого стали трое детей.

ВС Турции и протурецкие силы: задействовали ударные дроны в районе Тель-Рифата на севере Алеппо; перебросили еще один конвой с техникой в Идлиб; обнаружили тоннель в Турцию на севере Хасаки.

Курдские вооруженные группировки: подверглись нападению неизвестных в южной части Хасаки; провели аресты в городах Багуз-Фаукани и Хаджин на юго-востоке Дейр-эз-Зора; выписали десятки штрафов за нарушение комендантского часа в Ракке.

Международная коалиция: переправила военный конвой из Ирака в Хасаку.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки появилась информация о взрыве в юго-западной части Дамаска. Военный источник в сети Twitter (QalaatAlMudiq) сообщал, что детонировала бомба, заложенная под автомобилем одного из сотрудников местной службы безопасности. Владелец транспортного средства был ранен. Ни одно из антиправительственных формирований о своей причастности к случившемуся до сих пор не заявляло.

Саперы Сирийской арабской армии (САА) разминировали 2,3 гектара территории в Дамаске и соседней провинции Даръа. В соответствии с данными, представленными российским Центром по примирению враждующих сторон, работы по зачистке местности от следов военного присутствия террористов проводились в населенных пунктах Дума, Арбил, Мазрат-Махмуд, Хош аль-Фара, Джасим, Кафр-Шамс и Эль-Харра.

Минздрав САР опубликовал новые сведения о количестве заболевших коронавирусом в стране: в Сирии были зафиксированы еще четыре случая заражения, в результате чего общее число инфицированных достигло 29 человек.

Провинция Алеппо

Дроны ВВС Турции осуществили вылеты в северных районах Алеппо. По данным Twitter-канала (NotWoofers), удары беспилотников пришлись по одному из подземных тоннелей курдских боевиков в районе Тель-Рифата. Отмечалось, что никто из местных жителей не пострадал.

В городе Джараблус состоялись протестные акции гражданского населения. Как передавал на своей странице в сети Telegram военный источник (directorate4), жители требовали разрешить передвижение между зонами операций «Щит Евфрата» и «Источник мира» в условиях карантина, чтобы воссоединиться с родственниками. Демонстранты были разогнаны боевиками протурецкой группировки «Сирийская национальная армия».

Провинция Хомс

Накануне прогремел взрыв неподалеку от Пальмиры. Сработала мина, вероятно, заложенная террористами «Исламского государства» еще во время оккупации этих территорий. По данным информагентства SANA News, в результате детонации СВУ погибли два брата шести и семи лет. Кроме того, трехлетний ребенок получил тяжелые травмы и сейчас находится в больнице.

Поступали сообщения о нападении «спящей ячейки» ИГИЛ1 на отряд проправительственных сил на востоке провинции. Twitter-канал (smmsyria) заявлял о потерях в рядах проасадовских военизированных формирований, которые, однако, не были официально подтверждены.

Провинция Дейр-эз-Зор

Накануне произошел взрыв в городе Аль-Бусейра севернее Меядина. Сработало СВУ, заложенное на обочине дороги, по которой пролегал маршрут следования конвоя «Демократических сил Сирии» (SDF). О своей причастности к случившемуся во второй половине дня заявили террористы «Исламского государства». Как утверждали связанные с ИГ1 порталы, в результате взрыва SDF потеряли нескольких своих боевиков убитыми и ранеными.

Более того, джихадисты сообщили об убийстве сотрудника службы разведки Отрядов народной самообороны (YPG) вблизи деревни Аш-Шил. Курдские источники эти данные пока не подтверждали.

Поступала информация о рейдах SDF в юго-восточной части провинции. Как передавал Twitter-канал (MasarPressNet), обыски прошли в населенном пункте Багуз Фаукани. Под арестом оказались несколько местных жителей. О причинах их задержания не сообщалось. Позднее еще один сириец был взят под стражу на окраине города Хаваидж.

Провинция Идлиб

В первой половине дня прогремел взрыв в зоне оккупации «Хайят Тахрир аш-Шам» на севере региона. По сведениям интернет-портала Halab Today TV, в городе Кафр-Тахарим взорвался заминированный автомобиль. Жертвами случившегося стали несколько человек, двое из которых погибли. В их числе шариатский судья ХТШ, известный под именем Абу Бакр Халяби. Среди пострадавших — двое детей. Все еще неизвестно, какая из антиправительственных бангдгрупп причастна к организации взрыва.

В южной части провинции в течение дня вновь фиксировались перестрелки на линии соприкосновения правительственных подразделений и боевиков связанных с ХТШ формирований. Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (ufuk_sy), ответные удары Сирийской арабской армии (САА) пришлись по военным объектам исламистов на подступах к населенным пунктам Аль-Бара и Кансафра.

Турция переправила в Идлиб еще один конвой с военной техникой. Twitter-канал (jacksanders1965) заявлял, что колонна с подкреплениями въехала на территорию Сирии через пограничный переход «Кафр-Лусин».

Стало известно, что «Хайят Тахрир аш-Шам» освободила высокопоставленного члена «Сирийской национальной армии» и нескольких его подопечных, задержанных в понедельник во время стычек у города Ан-Найраб. Об этом сообщил медиапортал Al Nour.

Провинция Ракка

В районах, занимаемых «Демократическими силами Сирии» (SDF), растет недовольство населения действиями курдских боевиков. Жителям были выписаны десятки штрафов за несоблюдение режима комендантского часа. При этом, по информации новостного портала Al Nour, SDF намеренно провоцируют выход сирийцев из домов.

Во второй половине дня неподалеку от города Сулук был обнаружен заминированный автомобиль. Его подрыв был произведен боевиками «Сирийской национальной армии». В минировании транспортного средства обвиняли членов радикальных курдских бандгрупп.

Провинция Хасака

В южной части Хасаки неизвестные организовали налет на патруль так называемой милиции «Асайиш», подконтрольной «демократическим силам». Twitter-канал (muhab2019) передавал, что вылазка произошла в районе поселения Туваймин восточнее города Аш-Шаддади. Предполагается, что к нападению имеют отношение террористы «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность.

В городе Рас аль-Айн на севере провинции был найден тоннель, ведущий в город Джейланпынар, который находится на территории Турции. Предполагается, что ранее он использовался членами Рабочей партии Курдистана (РПК) для совершения вылазок в турецкую провинцию Шанлыурфа.

Вечером стало известно о прибытии в Хасаку очередного военного конвоя международной коалиции. По данным агентства новостей Al Nour, техника и оборудование были переправлены на базы США.

1 Организация запрещена на территории РФ.