Турция изменила законы, чтобы оправдать заключение неугодных журналистов

Принятый турецким парламентом Закон об амнистии, как выяснилось, не предусматривает освобождение граждан, которые обвинялись в «преступлениях, совершенных против MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) Национальной разведывательной организации и безопасности государства». В эфире FOX TV отметили, что до этого граждане, арестованные за преступления против MİT имели право на амнистию, но в партии АКР передумали в последний момент.

7 gazeteci af kapsamı dışına çıkarıldı. Hepimiz biliyoruz ki Oda TV'cileri ibretialem için cezalandırıyorsunuz!



Libya'dan yarın öbür gün gelecek cenazeleri kimse haberleştirmeye cesaret edemesin diye cezalandırılıyor gazeteciler.



(FOX TV) pic.twitter.com/26UDcYYbO7 — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 14, 2020

Семеро турецких журналистов, которые упоминали в своих материалах потери Турции в Ливии, не попали под амнистию. Об этом в личном аккаунте Twitter заявил депутат «Республиканской народной партии» Турции (СНР) Озгюр Озель.

Озгюр Озель, в свою очередь, в рамках своего выступления в парламенте отметил, что семеро турецких журналистов были арестованы в назидание другим — таким образом Турция пытается пресечь всякие попытки их коллег писать на подобные темы. Примечательно, что задержанные журналисты находятся под стражей на протяжении уже 40 дней, однако обвинительного приговора суд так и не предоставил.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о задержании журналистов Барыша Теркоглу, Хюлья Кылынча, Барыша Пехливана (все — OdaTV), Ферхата Челика, Айдына Кесера (оба — Yeni Yaşam) и Мурата Агыреля (Yeniçağ). Все вышеуказанные граждане публиковали материалы, в которых прямо говорилось о потерях Турции в североафриканской стране. При этом сам Эрдоган открыто заявляет о присутствии турецкого военного контингента в Ливии и поставляет боевиков из сирийского Идлиба на сторону так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в обход всех международных договоренностей, достигнутых в Москве и Берлине, а также угрозе распространения пандемии.

Информационная политика Турции не впервые вызывает массу вопросов. Спецкорр ФАН Аббас Джума ранее опубликовал материал, в котором рассказал об «исчезающих» вопросах заместителя председателя главной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Унала Чевикоза к главе оборонного ведомства Турции Хулуси Акару, касающихся Ливии, опубликованных на официальном сайте НРП. Через некоторое время повестка сменилась с Ливии на Сирию, а список вопросов был заменен.