Проблема консолидации сил против «Единой России» вынуждает Соболь метаться от «Яблока» к КПРФ

Юрист признанного иностранным агентом ФБК Любовь Соболь может отречься от своих планов пойти на выборы в Госдуму от партии «Яблоко» и заручиться поддержкой КПРФ. Соответствующие выводы можно сделать, обратив внимание на последнее заявление соратницы Навального — она посетовала на экономические меры правительства в условиях борьбы с распространением COVID-19.

Разбираться в целесообразности уже озвученных решений Соболь не стала, однако вспомнила, что ранее блогер Алексей Навальный выступил с предложением выплатить гражданам по 20 тысяч рублей из федерального бюджета. Позже, как отмечает Соболь, эта идея нашла отклик: в ходе одного из заседаний Мосгордумы идею Навального поддержали члены КПРФ.

Другим примечательным фрагментом видео стало возмущение юриста ФБК о результатах выборов в Забайкальском крае, до которых не был допущен кандидат от КПРФ. Могут ли обе истории свидетельствовать о провале в переговорах с «Яблоком» и возобновлении сотрудничества Соболь с коммунистами — далее в материале.

Связи с коммунистами приносят пользу

Соболь «рекламирует» заявления отдельных представителей КПРФ в Мосгордуме неспроста. Во время предвыборной кампании в столичный парламент Навальный активно продвигал систему «Умного голосования» — механизм предлагал москвичам голосовать за лояльных к главе ФБК кандидатов.

В итоге из 45 претендентов от Навального 35 оказались коммунистами, часть из них смогла пройти в Московскую городскую думу. На этом фоне в Сети стали появляться слухи, что между ФБК и членами КПРФ образовался сговор. Тогда же СМИ сообщили, что Навальный встречался с первым секретарем столичного обкома Валерием Рашкиным в гостинице «Националь».

Результат от образовавшегося между Навальным и КПРФ «альянса» не заставил себя долго ждать: попавшие в Мосгордуму от УГ коммунисты начали пытаться протаскивать представителей ФБК на заседания. Позже депутат Елена Шувалова устроила с соратниками Навального «круглый стол» — она со скандалом провела в свой кабинет несколько сотрудников фонда.

История с «Яблоком» мешает политическим амбициям Соболь

Сам факт того, что Соболь публично демонстрирует поддержку коммунистов на фоне истории с «Яблоком», вызывает ряд сомнений. В марте этого года в интервью телеканалу «Дождь» юрист ФБК озвучивала свои планы по выдвижению на выборы в Госдуму в 2021 году. По ее словам, ранее по соответствующему поводу были инициированы переговоры руководством «Яблока».

Каких-либо подробностей о «переговорах» Соболь не озвучивает до сих пор, и на это есть одна объективная причина — еще в 2007 году между Алексеем Навальным и «Яблоком» произошел конфликт, в результате которого оппозиционер был исключен из политической организации за национализм.

Может показаться, что спустя 13 лет инцидент себя изжил, но это не так — достаточно обратить внимание на относительно свежее интервью лидера «Яблока» Николая Рыбакова изданию «Фонтанка». В комментарии политик открыто критикует Навального, называя его блогером. Также он негативно отзывается об «Умном голосовании» и связях либерала с коммунистами.





Очевидно, имеющая политические амбиции Любовь Соболь оказалась в патовой ситуации. Она заинтересована в выдвижении на выборах от «Яблока», однако члены данной партии испытывают ощутимую неприязнь к деятельности ее начальника Алексея Навального. Если «яблочники» не изменили своего отношения к основателю ФБК за 13 лет, вряд ли ситуация изменится в ближайший год.

Соболь «отмахивается» от социал-демократов и уходит к антикапиталистам

Публичная поддержка Соболь идей КПРФ в Мосгордуме в рамках борьбы с коронавирусом, а также возмущение недопуском коммуниста до выборов в Забайкалье могут говорить как минимум о двух деталях. Либо соратница Навального пытается консолидировать усилия между партиями против «Единой России», тем самым отстаивая многолетнюю позицию ФБК, либо она ищет наиболее благоприятные условия для развития политической карьеры среди более «лояльных» членов Компартии.

Так или иначе, действия Соболь в попытках найти сторонников в «Яблоке» и КПРФ выглядят хаотично и безрассудно. В ее «арсенале» нет идей или четкого плана, но есть медийность, которая ощутимо расширилась после незаконных митингов в Москве в июле-сентябре 2019 года. Теперь Соболь использует этот инструмент в поисках союзников в рядах «системной оппозиции».

В то же время юрист ФБК могла осознать, что связи с КПРФ являются более выгодным и перспективным направлением. Переговоры с «Яблоком» — непростой процесс, учитывая, что руководство партии до сих пор критикует Навального и противостоит антикапиталистам.

При этом в «Яблоке» понимают, что Соболь, как юрист фонда Навального, не является надежным союзником, и вряд ли пойдут навстречу без конкретных условий. В случае с коммунистами ситуация обстоит гораздо проще: для выдвижения от КПРФ Соболь не придется отказываться от покровительства блогера или искать новые связи. Поэтому она поддерживает коммунистов, которые, в свою очередь, «проталкивают» идеи Навального в Мосгордуме.