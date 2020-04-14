Тест на антитела к COVID-19 начнут проводить в российских лабораториях в течение 10 дней

Москва, 14 апреля. Российские серологические лаборатории начнут выявлять в организме антитела к коронавирусу в течение ближайших десяти дней. Об этом заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, новые системы появятся во всех серологических лабораториях России до конца апреля. Тест на антитела к коронавирусной инфекции COVID-19 россияне смогут сдать в большинстве регионов. Также Горелов добавил, что частные лаборатории получат доступ к данным тест-системам после завершения карантинных мероприятий.

«В течение 10 дней тест-система будет доступна для лабораторий Российской Федерации, для любой серологической лаборатории, которая проводит исследования крови», — сказал он в эфире Первого канала.

О вспышке нового типа коронавируса стало известно в декабре 2019 года. Тогда появилась информация о многочисленных случаях пневмонии в городе Ухань, вызванной коронавирусом нового типа. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. В России предпринимают все необходимые меры для борьбы с коронавирусом.

Глава российского правительства Михаил Мишустин назвал борьбу с коронавирусом первостепенной задачей на сегодняшний день. По его словам, власти РФ делают все возможное для борьбы с распространением COVID-2019. Президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС 14 апреля заявил о необходимости принятия экстраординарных мер для остановки распространения коронавируса. Он добавил, что нужно привлечь ресурсы Евразийского банка развития для помощи странам ЕАЭС в борьбе с инфекцией.

Ранее сообщалось, что российская компания разработала препарат от коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в ближайшее время будет предоставлена оценка доклиническим исследованиям. Клинические испытания препарата начнутся через 10–12 дней.