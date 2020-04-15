Фейки о коронавирусе — каковы масштабы бедствия? Александр Малькевич. ФАН-ТВ

В России растет количество фейковых сообщений о коронавирусе, тысячи разговоров утекли в общий доступ через иностранную интернет-площадку для видеоконференций. Подробнее обо всем расскажет Александр Малькевич в программе «Слово на свободе».

Фейки о коронавирусе и беспредел на зарубежных площадках

Основная тема, естественно, коронавирус. И фейки о коронавирусе. Потоки лжи. Чтобы вы понимали масштаб бедствия, мои коллеги в Башкирии занимаются мониторингом этого. На днях там распространялось через мессенджеры до двух тысяч сообщений в час. А на западных площадках на фоне коронавируса совсем потеряли человеческое лицо.

В субботу YouTube заблокировал видео–интервью с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, которого знают в России теперь все. Даже на тот момент у видео было больше трех миллионов просмотров. Прошло несколько часов, YouTube вернул видео и написал, что произошла ошибка, не извинился.

В понедельник YouTube удалил с канала НТВ видеообращение президента России Владимира Путина к гражданам страны в связи с коронавирусом. Ответ тот же — ошибка.

Порнография вместо урока православия или почему российское ПО крайне необходимо

Буду публиковать исследование, тема которого «15 главных новых информационных угроз для гражданского общества». Начался коронавирус. Самоизоляция. Все дистанционно. Масса структур проводят видеоконференции на платформе zoom.us. Тысячи разговоров оказались в открытом доступе в Сети.

А вы можете себе представить, чтобы на российской площадке для видеоконференций, например, министерства Франции, вели дискуссии, обсуждая, к примеру, усиление санкционного режима против нас? Но это же нонсенс!

Теперь во время видеоконференции в zoom, кто угодно может вторгаться. Яркий пример в России был Калужской области. Когда шел урок православной культуры у учеников 5-го класса. И во время урока вместо учителя, ребята увидели порнуху. То есть была сознательная атака. Стресс-тест показал, что отечественное ПО нужно делать стахановскими темпами. Нас слушают и записывают и через скайп, и через zoom, а через фейки разогревают в нас панические настроения.

Куда и на что идут деньги европейских налогоплательщиков

Установка на то, чтобы в России все было максимально плохо, взвинченный народ, а еще это переключение внимания. Рано или поздно жители той же Европы начнут задавать вопрос:а те миллиарды евро на поддержание Евросоюза, Европарламента, Юнеско, НАТО, ОБСЕ, ВОЗ — это все зачем? А как это все помогло? То есть вот, например, в Германии все немцы платят обязательный налог на содержание общественного телевидения.

А чем занимаются их СМИ? Вот, к примеру, DeutscheWelle рассказывает нам, как плохо живет Россия, за деньги немецких налогоплательщиков рассказывает россиянам про плохую жизнь России. А зачем это все немецким налогоплательщикам? Особенно, когда не хватает медицинских препаратов, аппаратов ИВЛ в Европе, зачем так транжирить бессмысленно деньги? И первым эту проблему поднял Дональд Трамп.

Но есть огромное количество политиков, которые в другой парадигме живут, потому что их эта война кормит. Поэтому в Генассамблеи ООН отказались поддерживать предложенную Россией резолюцию о снятии санкций.