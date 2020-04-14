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Террористы ПНС ведут артиллерийский обстрел по позициям ЛНА из аэропорта «Митига»

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Террористы ПНС ведут артиллерийский обстрел по позициям ЛНА из аэропорта «Митига»

Триполи, 14 апреля. Боевики незаконных вооруженных формирований оккупационного режима Файеза Сарраджа ведут артиллерийский огонь по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) с территории военного аэродрома «Митига». Об этом сообщил один из жителей ливийской столицы – Триполи на своей странице в соцсети Facebook.

Террористические группировки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии по-прежнему нарушают режим прекращения боевых действий, совершая провокации против военнослужащих фельдмаршала Халифы Хафтара. Только за сегодняшний день боевики ПНС предприняли несколько попыток прорвать оборону ЛНА в разных районах Триполи и в близлежащих городах. Тем не менее ливийской армии удается успешно пресекать такую деятельность.

Террористы ПНС ведут артиллерийский обстрел по позициям ЛНА из аэропорта «Митига»

Напомним, что на территории бывшего аэропорта «Митига», который бандиты Сарраджа и турецкие интервенты превратили в военную базу, расположена частная одноименная тюрьма. Здесь уже более десяти месяцев боевиками группировки RADA Абд аль-Рауфа Карры незаконно удерживаются двое российских социологов Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Россияне были похищены бандитами, подконтрольными «МВД» ПНС еще в мае прошлого года, «чиновники» марионеточного «правительства» в Триполи так и не предъявили сотрудникам Фонда защиты национальных ценностей никаких официальных обвинений.

Террористы ПНС ведут артиллерийский обстрел по позициям ЛНА из аэропорта «Митига»

Ранее Федеральное агентство новостей подробно рассказало о деятельности главаря террористической группировки RADA – Абд аль-Рауфа Карры, который держит под контролем ливийскую тюрьму «Митига». Под его руководством «охранники» подвергают пыткам и издеваются над узниками, среди которых находятся и российские граждане.

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