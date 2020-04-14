Триполи, 14 апреля. Боевики незаконных вооруженных формирований оккупационного режима Файеза Сарраджа ведут артиллерийский огонь по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) с территории военного аэродрома «Митига». Об этом сообщил один из жителей ливийской столицы – Триполи на своей странице в соцсети Facebook.

Террористические группировки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии по-прежнему нарушают режим прекращения боевых действий, совершая провокации против военнослужащих фельдмаршала Халифы Хафтара. Только за сегодняшний день боевики ПНС предприняли несколько попыток прорвать оборону ЛНА в разных районах Триполи и в близлежащих городах. Тем не менее ливийской армии удается успешно пресекать такую деятельность.

Напомним, что на территории бывшего аэропорта «Митига», который бандиты Сарраджа и турецкие интервенты превратили в военную базу, расположена частная одноименная тюрьма. Здесь уже более десяти месяцев боевиками группировки RADA Абд аль-Рауфа Карры незаконно удерживаются двое российских социологов Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Россияне были похищены бандитами, подконтрольными «МВД» ПНС еще в мае прошлого года, «чиновники» марионеточного «правительства» в Триполи так и не предъявили сотрудникам Фонда защиты национальных ценностей никаких официальных обвинений.

Ранее Федеральное агентство новостей подробно рассказало о деятельности главаря террористической группировки RADA – Абд аль-Рауфа Карры, который держит под контролем ливийскую тюрьму «Митига». Под его руководством «охранники» подвергают пыткам и издеваются над узниками, среди которых находятся и российские граждане.