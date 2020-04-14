Таролог Кинжинов обеспокоен «взявшейся за старое» Даной Борисовой

Москва, 14 апреля. Участник «Битвы экстрасенсов», таролог Александр Кинжинов убежден, что телеведущая Дана Борисова вернулась к пагубным привычкам.

Он поделился переживаниями и призвал поклонников побеспокоится за девушку.

«С сожалением могу сказать, что Дана взялась за старое – алкоголь, наркотики. Некоторое время назад девушке удалось побороть пристрастие к пагубным привычкам, она прошла курс реабилитации. Но тяга к препаратам оказалась сильнее», — рассказал Кинжинов.

Слова таролога подтверждаются странным поведением Борисовой, которая она демонстрирует в последнее время. Недавно телеведущая выложила в Instagram обнаженное фото, на снимке прикрыла свое тело одной лишь подушкой, засветив при этом для публики свою грудь, передавало Федеральное агентство новостей.

Не все в порядке у Борисовой и с личной жизнью. Экстрасенс не видит рядом с ней постоянного спутника.

«В ближайшем будущем я не вижу в ее жизни сколько-нибудь серьезных отношений. Есть несколько мимолетных связей, но все это несерьезно и легкомысленно», — отмечает таролог.

Ранее Борисова обвинила в своей наркозависимости свою коллегу Елену Хангу. Она считает, что журналистка из зависти использовала черную магию, чтобы нанести вред, сообщает «Утро.ру».