Врачи запустили онлайн-тренировки для россиян во время самоизоляции

В НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы запустили онлайн-проект для повышения физической активности гражданам в период самоизоляции. Комплекс тренировок разработали практикующие столичные врачи из социального спортивного проекта «КМС по Здоровью».

«Сейчас малоподвижный образ жизни — это реальность почти для каждого. Мы рекомендуем серию эффективных интервальных комплексов упражнений, которые можно выполнять дома, не теряя время на длительные тренировки», — рассказал Федеральному агентству новостей основатель и руководитель проекта «КМС по Здоровью», врач-психиатр высшей квалификационной категории Александр Кудряшов.

В уникальный комплекс вошли упражнения для улучшения физического и психического здоровья. Одно занятие позволяет проработать все основные группы мышц.

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«Занятия рассчитаны на повышение стрессоустойчивости, адаптивности и предупреждение эмоционального выгорания. Последнему в немалой степени подвержено работающее и находящееся на самоизоляции население», — отметил обладатель статуса «Московский врач», автор методики практического нейрохакинга.

По словам разработчиков, преимущество спортивного проекта в том, что за него отвечают не тренеры, а квалифицированные врачи. Их уровень подготовки намного выше, чем у тех, кто освоил спортивные программы и разобрался в нюансах тренировок.

«Кроме того, все тренировки составлены с учетом методики нейрохакинга, которая позволяет воздействовать на психические процессы в нашем головном мозге и таким образом менять самоидентичность человека, его образ жизни. Упражнения направлены на снижение уровня стресса и укрепление психического здоровья. В фитнес-центрах, да и в профессиональном спорте, такое не часто встретишь», — уверен Александр Кудряшов.

Табата-тренировки подойдут людям любого уровня физической подготовки, говорят врачи. В том числе, имеющим травмы опорно-двигательного аппарата. Комплекс одинаково хорошо подходит для сжигания жира, повышения выносливости, поддержания мышечного тонуса, укрепления сердца, сосудов и легких.

Присоединиться к онлайн-тренировкам можно на сайте проекта НИИОЗММ ДЗМ «Профессиональное здоровье» и в мобильном приложении для пользователей устройств на платформе Android по ссылке.