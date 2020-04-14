Обновление Android вывело из строя смартфоны Samsung

Москва, 14 апреля. Южнокорейская компания Samsung отказалась внедрять обновление Android для своих смартфонов после того, как несколько устройств вышли из строя. Об этом сообщило издание SamMobile.

Samsung приостановила обновление Android 10 для смартфонов Galaxy M31 и Galaxy A71 из-за технических неполадок. Пользователи сообщили, что после обновления Android гаджеты перестали включаться и выключаться или уходили в перезагрузку.

Причина неполадок не называется, однако проблема носит массовый характер. Больше всего жалоб поступило Индии. Пользователи также негодовали из-за того, что все сервисные центры компании закрыты из-за пандемии коронавируса.

Ранее разработчики назвали несколько приложений из магазина Google Play, которые сильнее других разряжают батарею смартфонов. В списке оказались как офисные утилиты, так и игры. Всех их объединяет то, что они содержат алгоритм, показывающий рекламные баннеры.