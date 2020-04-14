Сирия, 14 апреля. Министерство здравоохранения САР сообщило о четырех новых случаях заболевания коронавирусом в стране. В городе Рас аль-Айн был найден тоннель, ведущий в Турцию. ИГ1* взяло на себя ответственность за взрыв в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Хайят Тахрир аш-Шам»: демонтирует опоры линий электропередач на шоссе М-4 в Идлибе.

«Исламское государство»1: взяло на себя ответственность за взрыв в районе города Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре; заявило об убийстве сотрудника разведки YPG в Восточном Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: обвиняются в минировании автомобиля неподалеку от города Сулук в Ракке.

ВС Турции и протурецкие силы: обнаружили на севере Хасаки тоннель, ведущий к турецкому городу Джейланпынар.

Международная коалиция: перебросила очередной военный конвой из Ирака на свои базы в Хасаке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» взяли на себя ответственность за организацию взрыва у города Аль-Бусейра. Подконтрольные группировке медиаресурсы утверждают, что в результате теракта несколько членов «Демократических сил Сирии»**** (SDF) погибли или были ранены. Курдские источники об этом умалчивают.

Кроме того, джихадисты сообщили об убийстве сотрудника разведки Отрядов народной самообороны (YPG) в районе населенного пункта Аш-Шил. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (jacksanders1965), во время нападения пострадали также двое его охранников.

Провинция Идлиб

Поступают данные о том, что террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» приступили к демонтажу и вывозу опор линий электропередач на шоссе М-4. С какой целью были предприняты подобные манипуляции, пока неизвестно.

Между тем Министерство здравоохранения Сирии сообщило о четырех новых случаях заражения вирусом COVID-19. Таким образом, число инфицированных граждан в стране достигло всего 29 человек. Согласно официальным данным, пятеро из них вылечились, а двое скончались. Кроме того, появилась информация о результатах анализов сирийца, госпитализированного по подозрению на коронавирус, который умер в больнице города Салькин в Идлибе от сердечного приступа. Twitter-канал (OGNreports) передает, что они показали отрицательный результат.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Telegram (rybar) сообщает о том, что боевики группировки «Ахрар аш-Шаркыя», действующей в составе протурецкой «Сирийской национальной армии», обвинили курдских боевиков в организации теракта в зоне операции «Источник мира». Члены формирования подорвали заминированный автомобиль, обнаруженный вблизи деревни Айва неподалеку от Сулука. Никто из местных жителей не пострадал.

Напомним, северные районы провинции перешли под контроль Турции и подконтрольных ей формирований минувшей осенью. Однако, несмотря на это, члены радикальных курдских бандгрупп продолжают вести здесь подпольную деятельность.

Провинция Хасака

Telegram-канал (NovostiDamask) передает, что в городе Рас аль-Айн, который располагается в непосредственной близости от северной границы САР, был обнаружен тоннель, ведущий в турецкий город Джейланпынар. Предполагается, что при помощи этого подземного перехода курдские боевики, под контролем которых Рас аль-Айн находился до октября прошлого года, проникали на территорию Турецкой Республики.

Как известно, в целях пресечения вылазок Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG) через границу, минувшей осенью Анкара начала операцию «Источник мира». По ее итогам на севере САР была сформирована буферная зона.

Между тем агентство новостей Al Nour сообщает о том, что в Хасаку прибыл новый конвой возглавляемой США международной коалиции из Ирака. Предполагается, что дополнительная военная техника и оборудование будет использовано для укрепления американских военных баз в провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.