Европейские СМИ назвали причины разного уровня смертности от коронавируса в ЕС

Загреб, 14 апреля. Хорватские журналисты сравнили число инфицированных коронавирусом в Европе и назвали возможные причины разного уровня смертности от инфекции в странах Европейского союза.

По данным хорватского издания Advance, в Восточной Европе проживают порядка 40% населения материка, в Западной — 60%. Однако число зараженных коронавирусом в странах Западной Европы оказалось в 60 раз больше чем в Восточной. Кроме того, уровень смертности от коронавирусной инфекции в Восточной Европе оказался в 17 раз ниже, чем в Западной.

Одной из причин подобных различий может быть большее число международных авиарейсов в страны Западной Европы. Еще одной вероятной причиной могут быть различия в менталитете. По мнению автора публикации, в западных странах люди менее дисциплинированные, а в странах Восточной Европы приказы «не обсуждают, а выполняют».

«Сейчас, в особенный период, этот менталитет, вероятно, спасает», — считает автор.

При этом одной из главных причин, подобных различий может быть славянская генетика. Автор отмечет, что в Восточной Европе большая часть населения относится к славянской группе, которая «обладает специфическими генетическими чертами».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигает 1,9 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 119 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

В России зарегистрировано более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом, 170 человек скончались. Почти 1,7 тысячи человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.