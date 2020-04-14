Онищенко предложил меры по спасению экономики России на фоне распространения коронавируса

Депутат Госдумы, заслуженный врач Геннадий Онищенко предложил меры по спасению экономики на фоне распространения коронавируса. По мнению парламентария, только дифференцированный подход к каждому региону позволит обеспечить и здоровье граждан, и минимизацию ущерба для экономики.

Онищенко оценил важность задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в ходе совещания по эпидемиологической обстановке в стране. В среду президент заявил о необходимости экстраординарных мер для остановки распространения коронавируса. Заявление Путина прозвучало во время онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета, созванного в связи с пандемией.

Комментируя ситуацию по коронавирусу в России, Геннадий Онищенко отметил, что многое из того, о чем говорил президент, ранее не выполнялось в должной мере, однако теперь есть надежда, что ситуация изменится.

Победить эпидемию и сохранить экономику. Колонка Геннадия Онищенко

Начну со слов восхищения нашими героическими медиками, борющимися с эпидемией, поэтому всецело поддерживаю деятелей искусства, которые записали в их поддержку видеоролик на песню «Люди в белых халатах». Это песня всегда была гимном наших врачей.

Меры, которые принимает московское правительство в связи с карантином, всячески поддерживаю, они обеспечивают разумную мобильность всем, кому это необходимо, в первую очередь медикам.

Однако вынужден отметить, что, несмотря на соответствующие поручения президента, пока еще не чувствуется достаточной координации всех действий на уровне Минздрава и других ведомств. А ведь необходимость такой координации президент России подчеркивал особо.

В частности, знаком отсутствия такой координации считаю тот факт, что часть специализированных клиник, в том числе обладающих высочайшими технологиями для лечения различных тяжелых заболеваний, спешно переориентируют на прием больных с подозрением на коронавирусную инфекцию. Считаю, что такая тактика не везде оправдана.

Кроме того, пока еще не чувствуется достаточного взаимодействия на федеральном и региональном уровнях. Это то, над чем нужно работать в первую очередь.

Не нужно слепо копировать Запад

Нам не нужно формально переносить на нашу почву опыт «просвещенной» Европы, даже таких относительно благополучных по ситуации с коронавирусом стран, как, например, Германия. Я уж не говорю об Италии, Испании, США, где фиксируется высочайшая смертность от этого заболевания. Горячо поддерживаю российскую помощь этим странам в борьбе с инфекцией.

Что касается России, то применение формального единого подхода к режиму самоизоляции по всей стране, на мой взгляд, неоправданно. Я не имею в виду Москву, Петербург, другие города-миллионники, где карантинные мероприятия необходимы. В этом плане Москва — самый уязвимый город, и тут никаких возражений нет.

Но у нас есть регионы, где фиксируются единичные случаи заболевания коронавирусной инфекцией, поэтому считаю, что нам необходим именно дифференцированный, продуманный подход. Нужно помнить, что во многих регионах, где часть предприятий уже работает, школьники не могут прекращать учиться, а дети дошкольного возраста не должны оставаться без присмотра. Это значит, что школы и детские сады в некоторых областях должны вернуться к работе, и тут необходим индивидуальный подход к каждому конкретному региону.

Оградите врачей

Кроме того, считаю необходимым сделать все, чтобы лучше защитить врачей от возможного заражения и от того, что они понесут инфекцию дальше. Думаю, стоит пойти на то, чтобы работающих с коронавирусными больными врачей по возможности оградить от их семей. Нужно обеспечить медикам возможность отдыхать и восстанавливаться в нормальных условиях недалеко от больниц, где они работают. Ведь нет никакой гарантии, что, возвращаясь домой, эти врачи не станут источниками заражения для своих близких. Мы знаем такие примеры в Китае, во Франции, в Италии, в том числе с самыми трагическими последствиями.

А то получается — людей сажаем на самоизоляцию, а врачи, которые с гораздо большей вероятностью могут стать распространителями инфекции, свободно перемещаются по городу.

Тут есть еще одна проблема. Сегодня с заразившимися коронавирусом работает много врачей, которые не являются инфекционистами. Можно иметь все средства защиты, но не иметь навыков работы в инфекционном учреждении. Этому надо долго учиться, этот навык одномоментно не приобретается, а при его отсутствии человек может невольно совершить ошибку, которая приведет к тому, что он не только заразится сам, но и заразит других.

Выполнять поручения президента

В этих условиях регионам, четко выполняя поручения президента, нужно вырабатывать свои, адекватные конкретной ситуации меры противодействия инфекции. Главам регионов и руководителям профильных ведомств необходимо четко и ясно ставить задачи подчиненным, требовать их неукоснительного исполнения и периодически докладывать о ситуации, как этого потребовал президент во время совещания.

При этом в регионах речь должна идти не только о слаженной работе медицинских учреждений и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность. Не может огромная страна жить, ничего не производя. Считаю, что некоторые предприятия нужно открыть. Но должна быть жесткая разъяснительная работа. Это не касается Москвы, где пока нельзя снимать ограничения, повторю: речь идет только о регионах, где число заболевших не превышает несколько человек.

При этом руководители и владельцы открываемых предприятий должны выполнить все санитарные требования, чтобы не допустить заражения своих сотрудников. Необходимо дать людям средства защиты, обеспечить соблюдение положенной дистанции между работниками и так далее. С руководителей этих предприятий нужно строго спрашивать, но к работе пора возвращаться.

Это же относится и к сельскому хозяйству. Весна ждать не будет, и работникам агротехнического сектора нужно уже сейчас делать все необходимое, чтобы обеспечивать продовольственную безопасность нашей страны.

Все эти системные вещи должны решаться и на уровне профильных министерств, и на уровне отдельных регионов. Именно дифференцированный ответственный подход поможет нам не только по победить эпидемию, но и сохранить российскую экономику.