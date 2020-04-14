Боец ВСУ погиб при взрыве миномета в Донбассе

Донецк, 14 апреля. Плановые учебные стрельбы на полигоне в Донецкой области закончились гибелью одного военнослужащего, передает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

Отмечается, что боец ВСУ погиб в результате взрыва миномета, еще восемь военных получили ранения.

«Во время взрыва 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций погиб. Восемь военнослужащих, находившихся неподалеку от миномета, получили телесные повреждения разной степени», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел около 11.40 во вторник, 14 апреля. Сейчас правоохранители проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, а также готовят ходатайства о назначении экспертиз.

По факту происшествия ГБР возбудило уголовное дело, гибель военного имеет признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием). Расследование дела находится в ведении территориального управления ГБР в Краматорске, надзор осуществляет военная прокуратура Донецкого гарнизона.

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