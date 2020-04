Сатановский посоветовал ливийцам взять в руки автоматы и призвать к ответу убийц из ПНС

Глава МВД так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага выступил с заявлением, в котором заверил жителей западных регионов, что обеспечит им безопасность. Однако Ливийская национальная армия (ЛНА) сообщила, что за минувшие сутки боевики «правительства» Файеза Сарраджа совершили 14 публичных казней в городе Сурман, находящемся в северо-западной части побережья Средиземного моря.

Официальный аккаунт 82-го пехотного батальона ЛНА подтвердил, что группировки ПНС во главе с полевым командиром Абу Убейда аз-Зави устроили показательные расправы над гражданскими лицами. Эта публикация нивелирует обращение Башаги про обеспечение с 13 апреля безопасных условий для жизни ливийцев, а также об организации полицейских постов в регионе, которое накануне активно распространяли боевики ПНС в Facebook, на странице операции «Вулкан гнева».

14 public executions in sorman now by #GNA extremists

Lead by Abu Aubida Alzawi him self . pic.twitter.com/p34PQcYzFz