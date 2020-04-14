Сатановский посоветовал ливийцам взять в руки автоматы и призвать к ответу убийц из ПНС

Глава МВД так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага выступил с заявлением, в котором заверил жителей западных регионов, что обеспечит им безопасность. Однако Ливийская национальная армия (ЛНА) сообщила, что за минувшие сутки боевики «правительства» Файеза Сарраджа совершили 14 публичных казней в городе Сурман, находящемся в северо-западной части побережья Средиземного моря.

Официальный аккаунт 82-го пехотного батальона ЛНА подтвердил, что группировки ПНС во главе с полевым командиром Абу Убейда аз-Зави устроили показательные расправы над гражданскими лицами. Эта публикация нивелирует обращение Башаги про обеспечение с 13 апреля безопасных условий для жизни ливийцев, а также об организации полицейских постов в регионе, которое накануне активно распространяли боевики ПНС в Facebook, на странице операции «Вулкан гнева».

14 public executions in sorman now by #GNA extremists

Lead by Abu Aubida Alzawi him self . pic.twitter.com/p34PQcYzFz — M.LNA (@LNA2019M) April 13, 2020

Сложившуюся в Ливии ситуацию в эксклюзивном интервью Федерального агентства новостей проанализировал политолог, ученый-востоковед, кандидат экономических наук, профессор, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

Иного развития событий со стороны нелегитимного согласно Схиратским соглашениям «правительства» эксперт не ожидал:

«Правительство национального согласия — обычные бандиты. Бандит или террорист, который поступил на службу к какому-либо правительству, вне зависимости от того, сколько голов он отрезал до того, как поступил на службу к этому правительству или этому режиму, или к кому угодно с претензией, что он является правительством или режимом, как в Ливии, формально перестает быть террористом и становится почтенным членом мирового международного сообщества. Так в мире заведено. Но от этого он не перестает быть убийцей и тем более бандитом. То правительство, к которому он на службу поступил, не перестает быть режимом, правительством или бандой, называющей себя режимом или правительством. Но формально бандиты и террористы перестают быть частными лицами, представителями бандформирований и экстремистских группировок. Он получил крышу. Полмира состоит из таких правительств и режимов, многие из них имеют представительства в Организации Объединенных Наций, флаги, посольства, президентов и правительства, но это ничуть не меняет сути дела».

Политолог считает, что у ливийцев есть только один шанс выжить — оказать сопротивление своим убийцам. Он заявил, что мирным жителям стоит взять в руки оружие и ответить боевикам ПНС силой на тот беспредел, который силы Сарраджа устроили на их родине.

«Для мирных жителей Ливии и других стран, где публично казнят и режут головы, есть единственный способ выжить. Они могут вооружиться и отрезать голову тем, кто хочет обезглавить их. Нет другого способа. Мировая история не знает иных примеров: неважно, первобытные времена брать в качестве примера, Средневековье, Возрождение или сегодняшний день. Если вас убивают, вы можете отбиваться. Если нет, то никакого шанса на жизнь не будет», — заявил Сатановский.

По его словам, мировая история не знает иного способа выжить в условиях, которые сегодня царят в Ливии. При этом востоковед даже уточнил, каким способом ливийцам будет проще «обезглавить» своего врага.

«Лучше всего взять в руки автоматы Калашникова и перестрелять всех, необязательно холодным оружием пользоваться, если у них есть артиллерия, танки, самолеты, то ради бога. Когда вы имеете дело с бандитами — это касается не только Ливии, а всего человечества — вы можете либо защитить себя, либо вас убьют. Все! Никаких других у меня альтернатив нет, и ни у кого их нет. А если вместо этого трезвого понимания, как устроен мир, у людей есть иллюзии, что им ничего не будет за то, что они делают, то я могу им посоветовать только поскорее от них избавиться», — заметил ученый.

В заключение эксперт добавил, что старается принимать мир таким, какой он есть, и не ждать от него чудес.

Ранее публичные казни в Сормуте для ФАН прокомментировал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев. По его мнению, боевики ПНС не могут обойтись без показательных расправ, так как это единственный способ воздействия на поддерживающих фельдмаршала Халифу Хафтара ливийцев.