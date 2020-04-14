Цена нефти Brent опустилась ниже 30 долларов за баррель

Москва, 14 апреля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне упала на 5,5% — до 29,94 доллара за баррель, об этом свидетельствуют данные торгов.

Последний раз цена нефти Brent была на такой отметке 3 апреля 2020 года. Цена нефти WTI составила 21,9 доллара за баррель, снизившись на 5,9%.

По данным торгов, рубль укрепляется по отношению к доллару и евро. Курс доллара снизился на 0,62% — до 73,15 рубля, евро торгуется на отметке 80,18 рубля, потеряв 0,18%.

В минувшее воскресенье ОПЕК+ утвердила новое сокращение добычи нефти после произошедшего в марте обвала цен на мировых рынках. На первом этапе, который начнется в мае-июне текущего года, снижение составит 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

В понедельник министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что президент РФ Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении сделки ОПЕК+, без его участия она могла не состояться.