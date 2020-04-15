Римский эксперт: не исключено, что скоро Италия скажет Евросоюзу «Addio»

Эпидемия коронавируса обнажила многие противоречия, которые существовали внутри Евросоюза. Если правительства Германии и Нидерландов так и не поддержат инициативу по эмиссии евробондов для борьбы с последствиями COVID-19, не исключено, что ЕС потеряет Италию. Такое мнение высказал президент ассоциации «Италия-БРИКС» Маттео Педжио в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

«Сейчас идет спор между евробондами и ESM — это два вида поддержки. Правительство Италии предпочло бы евробонды, которые не сильно привязывают экономику страны к долгу Евросоюза. В свою очередь страны северной Европы настаивают на том, чтобы Италия пообещала впоследствии вернуть финансовую помощь. Поэтому спор еще идет. Не исключаем, что это будет началом выхода Италии из Евросоюза», — заявил Маттео Педжио.

Напомним, девять стран, включая Италию и Испанию (наиболее пострадавшие от эпидемии страны) предложили создать общий финансовый фонд по борьбе с последствиями пандемии и выпустить евробонды в течение 10 дней. Евробонды — это государственные облигации, за которые ответственность несли бы все налогоплательщики стран ЕС — то есть коллективный долг стран ЕС. Италия, в частности, хотела частично профинансировать за счет этих евробондов восстановление своей экономики после кризиса, вызванного вспышкой коронавируса.

European Stability Mechanism (ESM) — это европейский стабилизационный фонд, на постоянной основе предоставляющий финансовую помощь странам, входящим в еврозону и испытывающим трудности с финансированием. Чтобы понимать, почему Италия выступает против такой помощи, достаточно напомнить, что именно такую финансовую поддержку с 2010 года получала Греция в обмен на выполнение необходимых реформ и принятие требуемых мер экономии.

Но вернемся к ситуации с Италией и евробондами: некоторые страны-доноры ЕС, в частности Германия и Нидерланды, инициативу по эмиссии евробондов не поддержали впоследствии, а предложили, чтобы каждая страна ЕС сама финансировала последствия эпидемии.

Между тем, пока именно в Италии больше всего жертв новой коронавирусной инфекции — 21067 человек. Заражены более 162 тысяч. Экономика страны сейчас переживает финансовый коллапс и от стремительно надвигающегося кризиса Италию как раз и смогла бы уберечь финансовая помощь Евросоюза.

О том, что отсутствие скоординированных действий Европы в борьбе с последствиями коронавируса может поставить под угрозу европейскую мечту, недавно заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Он призвал Европейский Союз ослабить свои бюджетные правила, предупредив, что неспособность сделать это может означать «конец Европы». Кроме того, Конте отметил, что коллективные долговые обязательства были «не о том, что немцы должны помогать итальянцам», а о том, что европейцы действуют, «чтобы помогать друг другу в их общих интересах».

«Мы живем в мультиполярном мире, и уже нельзя считать, что Запад и страны НАТО могут самостоятельно решить международные вопросы, что и было доказано. Италия, похоже, одна из самых смелых стран, которая сможет покинуть старый Союз [ЕС] и начать плотнее сотрудничать, например, со странами БРИКС», — говорит Маттео Педжио.

По его словам, Италия очень ценит ту поддержку и помощь, которую оказали и продолжают оказывать ей Россия, Китай и Куба.

«Итальянский народ очень хорошо принял помощь России и понимает, кому не безразлична их судьба. Эта дружба между нашими народами и странами длится не один год, и в последнее время укрепляется. Для Италии — это поддержка медперсонала. В свою очередь российские эпидемиологи изучают вирус и могут вынести уроки из опыта борьбы нашей страны с COVID-19», — обратил внимание Педжио.

Как сообщалось, самолеты Минобороны России перебросили в Италию восемь врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, оборудование для диагностики и дезинфекции, одну из 15 лабораторий войск РХБЗ.

О том, что Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом, стало известно 21 марта после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте.