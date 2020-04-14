Богомолов описал типичную утреннюю Собчак

Москва, 14 апреля. Режиссер и муж Ксении Собчак Константин Богомолов рассказал, что утром к его жене лучше не приближаться. Она буквально ненавидит весь мир.

Такими откровениями он поделился во время прямого эфира в Instagram. В нем участвовала и сама Ксения, а также их друзья — певица Глюкоза и ее супруг Александр Чистяков. Пары решили посоревноваться, насколько хорошо они знают друг друга. Для этого они задавали друг другу разные личные вопросы.

В частности, Чистяков поинтересовался, в каком настроении обычно Собчак просыпается по утрам.

«Ненависть к миру – вот такое» — отрезал Богомолов.

Телеведущая с ним полностью согласилась.

«Те смелые люди, которые должны первыми прийти ко мне утром, выбираются. Это люди с повинностью: никто не хочет идти будить Собчак», — пошутила она.

Другие вопросы Чистякова касались количества настоящих подруг у Ксении (оказалось, что их две), и даже маникюра. Вот тут Богомолов дал осечку. Режиссер думал, что супруга обращается за этой услугой 6 раз в месяц, но оказалось, что восемь. С походом к мастеру по маникюру она совмещает и услуги парикмахера, и визажиста.

Сейчас, правда, ей приходится сидеть дома без укладки. Причем сама Собчак этого совсем не стесняется и, наоборот, постит сторис с всклокоченными волосами. На улицу она выходит только, чтобы погулять с сыном Платоном. Многие подписчики упрекнули звезду, что она запустила себя, сидя в самоизоляции, но Ксению, очевидно, мнение неизвестных людей абсолютно не интересует.