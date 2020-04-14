Число зараженных коронавирусом в Сирии достигло 29 человек

Дамаск, 14 апреля. Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Сирии выросло до 29 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Сирии.

По данным ведомства, за минувшие сутки в республике выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом. К настоящему моменту общее число заразившихся коронавирусом достигло 29 человек, двое пациентов скончались.

«На сегодняшний день количество заболевших — 29 человек. Пятеро вылечились. Двое умерли», — говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 1,9 миллиона человек. От коронавируса скончались более 119 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

В России зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, 170 человек скончались. Почти 1,7 тысячи человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.