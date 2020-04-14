МИД Турции объяснил покупку ЗРК С-400 у России

Москва, 14 апреля. Турция заявила о готовности приобрести зенитно-ракетные комплексы Patriot у США, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу на интернет-семинаре, организованном вашингтонским Атлантическим советом.

Мевлют Чавушоглу объяснил, что Анкара приняла решение купить у России зенитные ракетные системы С-400, так как США отказались «удовлетворять срочные потребности в течение продолжительного времени, в течение 10 лет». Он также заявил о готовности Турции купить американские комплексы Patriot в случае поступления хорошего предложения от Вашингтона.

«И наша позиция по урегулированию вопроса вокруг С-400 не изменилась: мы предлагаем США создать техническую рабочую группу с участием НАТО. И НАТО в действительности может возглавлять эту техническую рабочую группу. Это предложение все еще остается на столе [переговоров]», — сказал Чавушоглу.

По его словам, сотрудничество Турции и России является естественным процессом. Чавушоглу добавил, что «ни одна страна в нашем регионе не обязана делать выбор в пользу того или иного государства».

«Россия является нашим соседом и очень важным игроком в нашем регионе. Так что сотрудничество с Москвой является естественным процессом, однако это не всегда получается легко», — пояснил глава МИД Турции.

Напомним, несколько лет назад Россия и Турция договорились о поставках С-400 в Анкару. Тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о серьезном давлении со стороны Вашингтона из-за договора с РФ. Он заверил, что Анкара не будет отказываться от российского вооружения. По словам Эрдогана, Москва предоставила хорошие возможности по закупке C-400. Он также поблагодарил Москву, которая продемонстрировала дружественный шаг, организовав поставку ЗРК C-400.